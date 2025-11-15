Опалювальний сезон 2025-2026: нові правила, розміри виплат і зміни для сімей із дітьми

Нові правила враховують доходи за пів року, автоматичне призначення та підтримку для великих родин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ПФУ завершив перерахунку житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Розмір субсидії за жовтень розрахований із урахуванням витрат на індивідуальне газове чи електричне опалення, а також централізоване теплопостачання за період із 16 по 31 жовтня, тобто 16 днів. Інформацію про нараховану субсидію можна переглянути в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ у розділі «Моя субсидія».

Цього року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №329, змінився механізм призначення субсидій. Основні нововведення включають:

оцінку доходу сім’ї за попередні шість місяців як єдиний критерій;

автоматичне призначення субсидій для більшості отримувачів на основі даних ПФУ;

право на субсидію незалежно від наявності альтернативного опалення, якщо його вартість не перевищує 150 000 грн;

додатковий коефіцієнт +10% до соціальної норми споживання для сімей із дітьми до 14 років;

можливість подати документи через ПФУ, ЦНАП, портал «Дія», застосунок «Пенсійний фонд України» або поштою.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що середній розмір субсидії восени становить 1320 грн, а взимку зростає до 3100 грн залежно від тарифів і регіону. Окремі виплати передбачені для різних видів опалення:

домогосподарства, які використовують тверде паливо (дрова, вугілля, пелети, брикети), можуть отримати разову допомогу до 24 000 грн за умови надання документів про купівлю палива;

у регіонах із високим навантаженням на енергосистему (Київська, Чернігівська, Сумська області) держава компенсує до 70% витрат на електроопалення понад базову норму (1800 кВт·год).

Субсидії надаються домогосподарствам, чий середньомісячний дохід не перевищує встановлених меж:

1 особа — 6000 грн;

2 особи — 10 500 грн;

3 особи — 13 800 грн;

4 особи — 17 000 грн.

