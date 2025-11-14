Опалювальний сезон 2025–2026: Пенсійний фонд провів перерахунок житлових субсидій
Пенсійний фонд України повідомив про завершення перерахунку житлових субсидій на період опалювального сезону 2025–2026 років. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з індивідуального газового чи електричного опалення, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює 16-денний період — з 16 жовтня.
Де перевірити нарахування
Інформація про призначені субсидії доступна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».
Як подати заявку на субсидію
Громадяни, які мають право на житлову субсидію, але ще не зверталися за її призначенням, можуть подати заяву такими способами:
- Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;
- Особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ;
- Поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.
Важливо
Якщо документи подано до 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального періоду. У разі звернення після цієї дати — з місяця подання документів.
Також Пенсійний фонд оприлюднив перелік доходів, що не впливають на субсидію.
