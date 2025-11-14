  1. Суспільство

Опалювальний сезон 2025–2026: Пенсійний фонд провів перерахунок житлових субсидій

09:25, 14 листопада 2025
Пенсійний фонд перерахував субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 та нагадав про строки подання документів.
Фото: Pexels
Пенсійний фонд України повідомив про завершення перерахунку житлових субсидій на період опалювального сезону 2025–2026 років. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з індивідуального газового чи електричного опалення, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює 16-денний період — з 16 жовтня.

Де перевірити нарахування

Інформація про призначені субсидії доступна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».

Як подати заявку на субсидію

Громадяни, які мають право на житлову субсидію, але ще не зверталися за її призначенням, можуть подати заяву такими способами:

  • Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;
  • Особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ;
  • Поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.

Важливо

Якщо документи подано до 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального періоду. У разі звернення після цієї дати — з місяця подання документів.

Також Пенсійний фонд оприлюднив перелік доходів, що не впливають на субсидію.

