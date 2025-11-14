Опалювальний сезон 2025–2026: Пенсійний фонд провів перерахунок житлових субсидій

Пенсійний фонд перерахував субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 та нагадав про строки подання документів.

Фото: Pexels

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України повідомив про завершення перерахунку житлових субсидій на період опалювального сезону 2025–2026 років. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з індивідуального газового чи електричного опалення, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює 16-денний період — з 16 жовтня.

Де перевірити нарахування

Інформація про призначені субсидії доступна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Моя субсидія».

Як подати заявку на субсидію

Громадяни, які мають право на житлову субсидію, але ще не зверталися за її призначенням, можуть подати заяву такими способами:

Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;

— через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»; Особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

— у будь-якому сервісному центрі ПФУ; Поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.

Важливо

Якщо документи подано до 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального періоду. У разі звернення після цієї дати — з місяця подання документів.

Також Пенсійний фонд оприлюднив перелік доходів, що не впливають на субсидію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.