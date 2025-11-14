  1. Общество

Отопительный сезон 2025–2026: Пенсионный фонд провел перерасчет жилищных субсидий

09:25, 14 ноября 2025
Пенсионный фонд перечислил субсидии на отопительный сезон 2025-2026 и напомнил о сроках подачи документов.
Фото: Pexels
Пенсионный фонд Украины сообщил о завершении перерасчета жилищных субсидий на период отопительного сезона 2025–2026 годов. Размер субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги индивидуального газового или электрического отопления, а также централизованного теплоснабжения. Расчет охватывает 16-дневный период — с 16 октября.

Где проверить начисления

Информация о назначенных субсидиях доступна в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Как подать заявку на субсидию

Граждане, которые имеют право на жилищную субсидию, но еще не обращались за ее назначением, могут подать заявление следующими способами:

  • Онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины»;
  • Лично — в любом сервисном центре ПФУ;
  • Почтой — на адрес соответствующего территориального органа Фонда.

Важно

Если документы поданы до 30 ноября, субсидия назначается с начала отопительного периода. В случае обращения после этой даты — с месяца подачи документов.

Также Пенсионный фонд обнародовал перечень доходов, которые не влияют на размер субсидии.

