Отопительный сезон 2025–2026: Пенсионный фонд провел перерасчет жилищных субсидий

Пенсионный фонд перечислил субсидии на отопительный сезон 2025-2026 и напомнил о сроках подачи документов.

Фото: Pexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины сообщил о завершении перерасчета жилищных субсидий на период отопительного сезона 2025–2026 годов. Размер субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги индивидуального газового или электрического отопления, а также централизованного теплоснабжения. Расчет охватывает 16-дневный период — с 16 октября.

Где проверить начисления

Информация о назначенных субсидиях доступна в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Как подать заявку на субсидию

Граждане, которые имеют право на жилищную субсидию, но еще не обращались за ее назначением, могут подать заявление следующими способами:

Онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины»;

Лично — в любом сервисном центре ПФУ;

Почтой — на адрес соответствующего территориального органа Фонда.

Важно

Если документы поданы до 30 ноября, субсидия назначается с начала отопительного периода. В случае обращения после этой даты — с месяца подачи документов.

Также Пенсионный фонд обнародовал перечень доходов, которые не влияют на размер субсидии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.