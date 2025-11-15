Трамп убежден, что война РФ против Украины скоро закончится

Президент США надеется на скорейшее завершение войны в Украине из-за ужесточения санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News выразил уверенность, что российско-украинская война завершится в ближайшее время благодаря усилению вторичных санкций против России. Он привел данные о том, что за последний месяц с обеих сторон погибло 25 тысяч солдат.

«На прошлой неделе они сказали, что за последний месяц между двумя странами погибло 25 тысяч солдат, примерно поровну. Подумайте об этом — 25 тысяч молодых людей, теперь они, кстати, становятся старше, но погибли молодые солдаты. Это бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», — заявил Трамп.

Он сравнил ситуацию с событиями Второй мировой войны, назвав конфликт «позором» и «кровавой бойней». Трамп объяснил, что давление на Россию из-за ограничений на продажу нефти, в частности со стороны Индии и других стран, лишит Москву ресурсов для продолжения агрессии. «Мы оказываем на них большое давление, знаете, с Индией и нефтью, и Индия сейчас выходит, и другие выходят, потому что, когда Россия продает нефть, у них есть деньги, чтобы что-то делать. Но я думаю, что мы это сделаем», — отметил президент.

На вопрос, раздражает ли его невозможность прекратить войну, Трамп ответил утвердительно. «Да. Я урегулировал восемь войн, и осталась еще одна... Я думал, что это будет проще, потому что я решил некоторые войны, которые длились, в одном случае, 32 года. И я решил это за два дня. Я очень горжусь этим», — сказал он, ссылаясь на опыт урегулирования конфликтов.

Трамп также утверждал, что остановил войну между Индией и Пакистаном — ядерными державами, где было сбито восемь самолетов. «Я сказал: слушайте, если вы собираетесь воевать, я не буду заключать с вами никаких торговых соглашений. И я ввел пошлины и сделал всевозможные другие вещи. И в течение 48 часов я это уладил. Они хорошие. И это большое дело. Но я делал это восемь раз, и единственное, чего я еще не сделал, это Россия и Украина. Это никогда не должно было начаться. Это кровавая бойня, это ужасная кровавая бойня», — подытожил Трамп.

