Трамп переконаний, що війна РФ проти України скоро завершиться

Президент США сподівається на швидке завершення війни в Україні через посилення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп у інтерв'ю британському телеканалу GB News висловив впевненість, що російсько-українська війна завершиться найближчим часом завдяки посиленню вторинних санкцій проти Росії. Він навів дані про те, що за останній місяць з обох сторін загинуло 25 тисяч солдатів.

«Минулого тижня вони сказали, що протягом останнього місяця між двома країнами загинуло 25 тисяч солдатів, приблизно порівну. Подумайте про це - 25 тисяч молодих людей, тепер вони, до речі, стають старшими, але загинули молоді солдати. Це б ніколи не сталося, якби я був президентом. Я думав, що маю дуже хороші стосунки з президентом Путіним», — заявив Трамп.

Він порівняв ситуацію з подіями Другої світової війни, назвавши конфлікт «ганьбою» та «кривавою бійнею». Трамп пояснив, що тиск на Росію через обмеження на продаж нафти, зокрема з боку Індії та інших країн, позбавить Москву ресурсів для продовження агресії. «Ми чинимо на них великий тиск, знаєте, з Індією і нафтою, і Індія зараз виходить, і інші виходять, тому що, коли Росія продає нафту, у них є гроші, щоб щось робити. Але я думаю, що ми це зробимо», — зазначив президент.

На запитання, чи дратує його неможливість припинити війну, Трамп відповів ствердно. «Це так. Я врегулював вісім воєн, і залишилася ще одна… Я думав, що це буде простіше, бо я вирішив деякі війни, які тривали, в одному випадку, 32 роки. І я вирішив це за два дні. Я дуже пишаюся цим», — сказав він, посилаючись на досвід врегулювання конфліктів.

Трамп також стверджував, що зупинив війну між Індією та Пакистаном — ядерними державами, де було збито вісім літаків. «Я сказав: слухайте, якщо ви збираєтеся воювати, я не буду укладати з вами жодних торговельних угод. І я ввів мита та зробив усілякі інші речі. І протягом 48 годин я це владнав. Вони хороші. І це велика справа. Але я робив це вісім разів, і єдине, чого я ще не зробив, це Росія та Україна. Це ніколи не мало б початися. Це кривава бійня, це жахлива кривава бійня», — підсумував Трамп.

