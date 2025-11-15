Сегодня последний день подачи заявок на программу «Пакет школьника»

Подать заявку можно только через «Дію», а средства в размере 5000 грн будут использованы 202 тысячами семей.

Фото: msp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

15 ноября — последний день для подачи заявок на государственную программу «Пакет школьника»-2025, сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины. После этой даты новые заявления не будут приниматься, но обработка уже поданных продолжится.

Поскольку 15 ноября выпадает на субботу, единственный способ оформить заявление — через приложение «Дія». Для этого нужны ID-карта или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер (РНОКПП). В «Дії» необходимо:

открыть раздел «Сервисы» — «Помощь от государства» — «Пакет школьника»;

выбрать ребенка, на которого оформляется заявление;

выбрать или открыть «Дія.Картку» для выплат;

проверить данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».

Средства зачисляются на «Дія.Картку», которой можно расплачиваться безналичным способом в физических и интернет-магазинах. Список из 27 тысяч торговых точек, принимающих оплату по программе, доступен на специальной платформе. Средства необходимо использовать в течение 180 дней.

Программа «Пакет школьника» предусматривает единовременную помощь в размере 5 000 грн для семей первоклассников на приобретение канцелярских товаров, книг, детской одежды и обуви. По данным программы, чаще всего средства тратят на одежду.

Бюджет программы составляет 1,22 миллиарда гривен, из которых выполнено 84%. Более 1 миллиарда гривен уже выплачено почти 202 тысячам семей, которые использовали более 730 миллионов гривен на товары.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Дии стартовали выплаты «Зимней поддержки», в рамках которой с 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.