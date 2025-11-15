  1. В Украине

Сегодня последний день подачи заявок на программу «Пакет школьника»

15:41, 15 ноября 2025
Подать заявку можно только через «Дію», а средства в размере 5000 грн будут использованы 202 тысячами семей.
Фото: msp.gov.ua
15 ноября — последний день для подачи заявок на государственную программу «Пакет школьника»-2025, сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины. После этой даты новые заявления не будут приниматься, но обработка уже поданных продолжится.

Поскольку 15 ноября выпадает на субботу, единственный способ оформить заявление — через приложение «Дія». Для этого нужны ID-карта или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер (РНОКПП). В «Дії» необходимо:

  • открыть раздел «Сервисы» — «Помощь от государства» — «Пакет школьника»;
  • выбрать ребенка, на которого оформляется заявление;
  • выбрать или открыть «Дія.Картку» для выплат;
  • проверить данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».

Средства зачисляются на «Дія.Картку», которой можно расплачиваться безналичным способом в физических и интернет-магазинах. Список из 27 тысяч торговых точек, принимающих оплату по программе, доступен на специальной платформе. Средства необходимо использовать в течение 180 дней.

Программа «Пакет школьника» предусматривает единовременную помощь в размере 5 000 грн для семей первоклассников на приобретение канцелярских товаров, книг, детской одежды и обуви. По данным программы, чаще всего средства тратят на одежду.

Бюджет программы составляет 1,22 миллиарда гривен, из которых выполнено 84%. Более 1 миллиарда гривен уже выплачено почти 202 тысячам семей, которые использовали более 730 миллионов гривен на товары.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Дии стартовали выплаты «Зимней поддержки», в рамках которой с 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 грн. 

деньги дети Дия школа

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

