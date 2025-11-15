  1. В Україні

Сьогодні останній день подачі заявок на програму «Пакунок школяра»

15:41, 15 листопада 2025
Подати заяву можна лише через «Дію», а кошти на 5000 грн використають 202 тисячі родин.
Фото: msp.gov.ua
15 листопада — останній день для подання заявок на державну програму «Пакунок школяра»-2025, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України. Після цієї дати нові заяви не прийматимуться, але опрацювання вже поданих продовжиться.

Оскільки 15 листопада припадає на суботу, єдиний спосіб оформити заяву — через застосунок «Дія». Для цього потрібні ID-картка або закордонний паспорт і верифікований податковий номер (РНОКПП). У «Дії» необхідно:

  • відкрити розділ «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Пакунок школяра»;
  • обрати дитину, на яку оформлюється заява;
  • вибрати або відкрити «Дія.Картку» для виплат;
  • перевірити дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпис».

Кошти зараховуються на «Дія.Картку», якою можна розраховуватися безготівково у фізичних та інтернет-магазинах. Список із 27 тисяч торгових точок, що приймають оплату за програмою, доступний на спеціальній платформі. Кошти потрібно використати протягом 180 днів.

Програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн для родин першокласників на придбання канцелярії, книг, дитячого одягу та взуття. За даними програми, найчастіше кошти витрачають на одяг.

Бюджет програми становить 1,22 мільярда гривень, з яких виконано 84%. Понад 1 мільярд гривень уже виплачено майже 202 тисячам родин, які використали більш як 730 мільйонів гривень на товари.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Дії стартували виплати «Зимової підтримки» у рамках якої з 15 листопада розпочався прийом заявок на одноразову виплату 1000 грн.

