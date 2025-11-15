Сьогодні останній день подачі заявок на програму «Пакунок школяра»

Подати заяву можна лише через «Дію», а кошти на 5000 грн використають 202 тисячі родин.

Фото: msp.gov.ua

15 листопада — останній день для подання заявок на державну програму «Пакунок школяра»-2025, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України. Після цієї дати нові заяви не прийматимуться, але опрацювання вже поданих продовжиться.

Оскільки 15 листопада припадає на суботу, єдиний спосіб оформити заяву — через застосунок «Дія». Для цього потрібні ID-картка або закордонний паспорт і верифікований податковий номер (РНОКПП). У «Дії» необхідно:

відкрити розділ «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Пакунок школяра»;

обрати дитину, на яку оформлюється заява;

вибрати або відкрити «Дія.Картку» для виплат;

перевірити дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпис».

Кошти зараховуються на «Дія.Картку», якою можна розраховуватися безготівково у фізичних та інтернет-магазинах. Список із 27 тисяч торгових точок, що приймають оплату за програмою, доступний на спеціальній платформі. Кошти потрібно використати протягом 180 днів.

Програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн для родин першокласників на придбання канцелярії, книг, дитячого одягу та взуття. За даними програми, найчастіше кошти витрачають на одяг.

Бюджет програми становить 1,22 мільярда гривень, з яких виконано 84%. Понад 1 мільярд гривень уже виплачено майже 202 тисячам родин, які використали більш як 730 мільйонів гривень на товари.

