Тысячи украинцев рискуют остаться без компенсации за разрушенное жилье из-за документов — Лубинец

В Украине под угрозой оказались выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии, из-за отсутствия у людей оригиналов документов. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лишь часть пострадавших обратилась за компенсацией
По предварительным оценкам, от обстрелов пострадали около 2,5 млн домохозяйств. В то же время в Реестр поврежденного и разрушенного имущества подано лишь 986 тыс. уведомлений, из которых более 425 тыс. не содержат верифицированных данных из Государственного реестра вещных прав (ГРВП).
В чем главная проблема
Недостаток подтвержденных данных о праве собственности в ГРВП стал основной преградой. Причины — системные:
- отсутствие у людей оригиналов документов;
- уничтоженные или недоступные архивы Бюро технической инвентаризации (БТИ);
- платные справки БТИ, которые усложняют доступ к данным;
- низкая осведомленность граждан о необходимости регистрации в ГРВП.
«Офис Омбудсмена системно получает обращения от людей, которые потеряли жилье и не могут доказать свое право на него. Во время организованного нами мероприятия, охватившего более 4 тысяч человек, мы получили более 150 вопросов относительно порядка регистрации прав собственности. Это свидетельствует о значительной потребности в поддержке и разъяснительной работе», — указывает Лубинец.
Что предлагает Омбудсмен
Дмитрий Лубинец настаивает на двух ключевых шагах:
- Усиление информационной работы, особенно в громадах, где проживают внутренне перемещенные лица.
- Введение упрощенной процедуры подтверждения права собственности — без обязательных документов БТИ, на основе копий документов, решений местных советов, свидетельских показаний или старых архивных данных.
Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2013 года в Украине внедрена новая система государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и начал работать Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
