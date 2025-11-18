  1. В Украине

Тысячи украинцев рискуют остаться без компенсации за разрушенное жилье из-за документов — Лубинец

11:12, 18 ноября 2025
Омбудсман Дмитрий Лубинец призывает упростить процедуру подтверждения прав собственности и усилить информирование граждан.
В Украине под угрозой оказались выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии, из-за отсутствия у людей оригиналов документов. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лишь часть пострадавших обратилась за компенсацией

По предварительным оценкам, от обстрелов пострадали около 2,5 млн домохозяйств. В то же время в Реестр поврежденного и разрушенного имущества подано лишь 986 тыс. уведомлений, из которых более 425 тыс. не содержат верифицированных данных из Государственного реестра вещных прав (ГРВП).

В чем главная проблема

Недостаток подтвержденных данных о праве собственности в ГРВП стал основной преградой. Причины — системные:

  • отсутствие у людей оригиналов документов;
  • уничтоженные или недоступные архивы Бюро технической инвентаризации (БТИ);
  • платные справки БТИ, которые усложняют доступ к данным;
  • низкая осведомленность граждан о необходимости регистрации в ГРВП.

«Офис Омбудсмена системно получает обращения от людей, которые потеряли жилье и не могут доказать свое право на него. Во время организованного нами мероприятия, охватившего более 4 тысяч человек, мы получили более 150 вопросов относительно порядка регистрации прав собственности. Это свидетельствует о значительной потребности в поддержке и разъяснительной работе», — указывает Лубинец.

Что предлагает Омбудсмен

Дмитрий Лубинец настаивает на двух ключевых шагах:

  • Усиление информационной работы, особенно в громадах, где проживают внутренне перемещенные лица.
  • Введение упрощенной процедуры подтверждения права собственности — без обязательных документов БТИ, на основе копий документов, решений местных советов, свидетельских показаний или старых архивных данных.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2013 года в Украине внедрена новая система государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и начал работать Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

