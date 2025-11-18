  1. В Украине

10:18, 18 ноября 2025
Заявки на выплату 1000 грн «Зимней поддержки» принимаются до 24 декабря включительно.
18 ноября Укрпочта начала принимать заявки на выплату 1000 грн «Зимней поддержки»
Со вторника, 18 ноября, Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн «Зимней поддержки».

Подать заявку на получение выплаты можно до 24 декабря включительно — в любом отделении Укрпочты или через почтальона.

«Маломобильный человек, который не имеет возможности посетить отделение Укрпочты для подачи заявления, может обратиться на горячую линию Укрпочты по телефону 0 800 300 545.

После получения SMS-сообщения о начислении средств можно обратиться в отделение или дождаться почтальона дома», — заявили в Укрпочте.

Также там подчеркивают, что для оформления заявки необходимо иметь при себе:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте об его отсутствии;
  • для детей заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);
  • для законных представителей — документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

В Укрпочте добавили, что полученную «Зимнюю поддержку 2025» (оформленную через «Дію» или в отделении) можно потратить непосредственно в Укрпочте:

  • оплатить коммунальные услуги;
  • оформить подписку на газету или журнал;
  • оплатить почтовые услуги (посылки, тара, марки);
  • заказать лекарственные средства украинского производства;
  • приобрести товары украинского производства;
  • сделать донат на ВСУ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, на что можно потратить 1000 грн «Зимней поддержки».

