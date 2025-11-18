18 ноября Укрпочта начала принимать заявки на выплату 1000 грн «Зимней поддержки»

Заявки на выплату 1000 грн «Зимней поддержки» принимаются до 24 декабря включительно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Со вторника, 18 ноября, Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн «Зимней поддержки».

Подать заявку на получение выплаты можно до 24 декабря включительно — в любом отделении Укрпочты или через почтальона.

«Маломобильный человек, который не имеет возможности посетить отделение Укрпочты для подачи заявления, может обратиться на горячую линию Укрпочты по телефону 0 800 300 545.

После получения SMS-сообщения о начислении средств можно обратиться в отделение или дождаться почтальона дома», — заявили в Укрпочте.

Также там подчеркивают, что для оформления заявки необходимо иметь при себе:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте об его отсутствии;

для детей заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);

для законных представителей — документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

В Укрпочте добавили, что полученную «Зимнюю поддержку 2025» (оформленную через «Дію» или в отделении) можно потратить непосредственно в Укрпочте:

оплатить коммунальные услуги;

оформить подписку на газету или журнал;

оплатить почтовые услуги (посылки, тара, марки);

заказать лекарственные средства украинского производства;

приобрести товары украинского производства;

сделать донат на ВСУ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, на что можно потратить 1000 грн «Зимней поддержки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.