Счетная палата выявила причины задержек в реализации кредитной программы по восстановлению социальной и критической инфраструктуры

Счетная палата заявила, что неэффективность процедуры отбора и ненадлежащая реализация субпроектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины замедляют темпы восстановления социальной и критической инфраструктуры, а также приводят к необходимости уплаты процентов по полученному займу, который своевременно не используется.

Такими являются выводы Счетной палаты по результатам аудита деятельности (эффективности) на тему «Чрезвычайная кредитная программа: путь к восстановлению социальной и критической инфраструктуры территориальных общин». Отчет по результатам аудита Счетная палата утвердила 11 ноября. Ответственный за контрольное мероприятие – заместитель председателя Счетной палаты Сергей Ключка.

Чтобы восстановить социальную и критическую инфраструктуру в общинах, которые с 2014 года пострадали в результате военной агрессии рф, а также для поддержки общин, принявших внутренне перемещенных лиц, Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) внедрена Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины (ЧКПВУ, Проект). Реализация указанной программы началась еще в 2015 году, однако из-за неспособности конечных бенефициаров обеспечить надлежащий надзор и контроль за процессом строительства не была завершена в установленные сроки.

Реализацию Проекта обеспечивает Министерство развития общин и территорий Украины, а Министерство финансов Украины является финансовым агентом Правительства. Конечные бенефициары – органы местной власти – получают финансирование по заключенным соглашениям.

Общая сумма кредитных средств, которая могла быть использована в 2015–2024 годах для восстановления инфраструктуры, составляла 200 млн евро. Однако за этот период использовано – 108,2 млн евро (3,6 млрд грн).

Аудит Счетной палаты охватил 2019–2024 годы реализации программы. В этот период осуществлялась реализация 240 субпроектов (включая субпроекты, которые сейчас находятся на оккупированной территории), на которые было потрачено 3,3 млрд грн средств ЧКПВУ. За этот период удалось завершить и ввести в эксплуатацию 76 субпроектов, тогда как по 33 субпроектам объекты строительства были завершены, но не введены в эксплуатацию.

Среди успешных субпроектов, реализованных за кредитные средства: реконструкция «Специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков I ступени — колледж № 16» в городе Каменское Днепропетровской области, а также «Городской поликлиники № 8» в Одессе.

Несмотря на установление четких процедур и обязанностей для всех участников реализации Проекта, а также созданную Минразвития систему коммуникации, признанную эффективной по результатам опроса конечных бенефициаров, аудит выявил, что отдельные аспекты такого взаимодействия не способствовали решению проблемных вопросов, надлежащему реагированию и контролю со стороны ответственного министерства.

НЕДОСТАТКИ ОТБОРА СУБПРОЕКТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Аудитом проанализированы 25 субпроектов, находящихся в районах, удаленных от зоны боевых действий, общей проектной стоимостью 1,9 млрд грн (без НДС). Из этих средств за период аудита реально использовано менее половины – 881 млн грн.

Аудиторы установили, что существующая процедура документирования проведенных отборов субпроектов делала невозможной оценку правильности их приоритизации, затрудняла общественный контроль и создавала риск принятия предвзятых решений.

В частности, к участию в конкурсе допускались субпроекты с неактуальной проектно-сметной документацией (ПСД), что приводило к существенному увеличению сроков реализации и неоднократному росту их сметной стоимости.

Были случаи, когда условия технического задания в тендерной документации не соответствовали условиям ПСД, поданной для участия в ЧКПВУ. Указанные субпроекты на данный момент не завершены.

Также из-за отказа конечных бенефициаров и/или невозможности дальнейшей реализации субпроектов имели место случаи исключения согласованных с ЕИБ субпроектов, на финансирование которых на проектный счет уже поступили средства в сумме 2,2 млн евро. В результате отбор новых субпроектов и перераспределение средств в рамках ЧКПВУ привели к продлению кредитной программы.

НЕДОСТАТКИ РЕАЛИЗАЦИИ СУБПРОЕКТОВ

Из-за несоблюдения нормативных требований и задержек с корректировкой проектной документации сроки завершения работ по субпроектам часто переносились (большинство – продлены до конца 2025 и 2026 годов).

Также по девяти проанализированным субпроектам были допущены нарушения законодательства на этапе выполнения и приемки строительных работ, их оплаты на общую сумму более 106 млн грн. Такие действия причинили ущерб общинам на сумму более 66 млн грн. Указанные факты содержат признаки уголовного правонарушения, поэтому будут направлены в правоохранительные органы.

В частности:

отделом образования Бучанского городского совета Киевской области допущены нарушения по незаконной приемке и оплате стоимости работ и услуг технического надзора на общую сумму 17,28 млн грн;

социально-гуманитарным управлением Вышгородского городского совета Киевской области осуществлены незаконные расходы на принятие и оплату работ и услуг технического надзора, что привело к ущербу местному бюджету на сумму 38,39 млн грн;

управлением здравоохранения Каменского горсовета Днепропетровской области излишне оплачена стоимость работ и сопутствующего оборудования на сумму 3,77 млн грн.

Несмотря на то, что указанные платежи проходили согласование в Минразвития и Минфине, этот дополнительный уровень контроля не предотвратил оплату работ, выполненных с нарушениями. Одной из причин стало то, что изменения к существенным условиям договоров подряда, поданные бенефициарами, не были согласованы Минразвития в установленном порядке.

Также аудиторы выявили, что при осуществлении закупок отдельные договоры заключались с нарушением тендерного законодательства, без надлежащего мониторинга и анализа стоимости материалов, что привело к неэкономному использованию бюджетных средств на сумму 5,42 млн грн.

Зафиксированы случаи неотражения в учете и финансовой отчетности конечных бенефициаров всех объемов выполненных строительных работ на сумму 44,74 млн грн.

Имеют место факты неначисления пени за просрочку или невыполнение работ.

В целом в аудите отмечается, что отчетность по субпроектам осуществлялась нерегулярно, поскольку Минразвития этого не требовало. Значительная часть платежных документов бенефициаров содержала ошибки или не соответствовала требованиям. Из-за этого их возвращали на доработку, что задерживало финансирование и усложняло работу всех участников процесса.

Реорганизация Минразвития и отсутствие координации между его департаментами приводили к ненадлежащему реагированию на риски, возникавшие при реализации субпроектов.

В Единой системе управления публичными инвестициями DREAM отражены неполные данные по 11 проектам, отклонения составляли 316,7 млн грн.

СРЕДСТВА НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ, НО ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕНЫ

За проанализированный аудиторами период по полученному займу было уплачено 6,1 млн евро в качестве погашения тела кредита и 9,9 млн евро процентов за предоставленные средства.

Задержки в реализации субпроектов или их остановка, отсутствие детального анализа состояния их реализации и потребностей в финансировании привели к формированию значительного остатка на счетах Минфина и, в итоге, к неэффективному использованию значительных сумм кредитных средств.

В частности, в 2024 году государством уплачено 1,4 млн евро процентов за обслуживание части займа в размере 34,8 млн евро, которая так и не была использована в плановом периоде. При этом проценты по обслуживанию этого займа были уплачены.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Аудиторы констатировали низкий уровень реализации субпроектов, что свидетельствует о неэффективном управлении средствами субвенции.

Для устранения выявленных нарушений и недостатков Счетная палата рекомендовала:

Министерству развития общин и территорий Украины:

осуществлять процесс отбора субпроектов с помощью Единой цифровой системы, провести анализ достоверности, полноты и актуальности данных по субпроектам ЧКПВУ, пересмотреть систему мониторинга реализации Проекта, провести обучение для распорядителей/получателей субвенции по совершенствованию операционного управления субпроектами.

Министерству финансов Украины:

пересмотреть подход к осуществлению согласования выборки кредитных средств транша.

Органам местного самоуправления:

возместить незаконные расходы.

Реализация этих шагов улучшит осведомленность конечных бенефициаров о процедуре реализации субпроектов на местном уровне, будет способствовать более ответственному и экономному использованию кредитных (бюджетных) средств и сбалансирует взаимодействие между сторонами, привлеченными к реализации ЧКПВУ. В итоге возрастет количество восстановленных объектов социальной и критической инфраструктуры, что является важной составляющей социального благополучия жителей местных общин.

Представители объектов контроля, присутствующие на заседании, поблагодарили Счетную палату за проведенный аудит и предоставленные рекомендации, а также отметили, что уже начали их внедрение на своих уровнях.

По результатам аудита Отчет и Решение Счетной палаты будут направлены Верховной Раде Украины.

Офис Генерального прокурора будет уведомлен о выявленных во время аудита признаках уголовного правонарушения путем направления Отчета и Решения Счетной палаты.

Отчет по аудиту также будет опубликован на официальном веб-сайте Счетной палаты.

