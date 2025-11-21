КСУ начал рассмотрение дела о конституционности запрета на усыновление для лиц с определенными судимостями

Суд рассматривает дело по поводу конституционности запрета быть усыновителями лицам, осужденным за уголовные правонарушения против общественного порядка и нравственности.

Конституционный Суд Украины рассматривает дело о конституционности запрета быть усыновителями для лиц, осужденных за ряд уголовных правонарушений, в частности против общественного порядка и нравственности.

Что известно

Как сообщили в КСУ, Большая палата на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельного положения пункта 10 части первой статьи 212 Семейного кодекса Украины.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Водянников проинформировал, что субъект права на конституционное представление — Верховный Суд — обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части первой статьи 8, статье 21, части первой статьи 24, части третьей статьи 51 Конституции Украины отдельное положение пункта 10 части первой статьи 212 Кодекса «общественного порядка и нравственности», согласно которому не могут быть усыновителями лица, которые «были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, уголовные правонарушения против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за преступления, предусмотренные статьями 164, 166, 167, 169, 181, 187 Уголовного кодекса Украины, либо имеют непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение иных уголовных правонарушений».

В конституционном представлении Верховный Суд утверждает, что предусмотренный нормами пункта 10 части первой статьи 212 Кодекса «запрет быть усыновителями лицам, осужденным за уголовные правонарушения против общественного порядка и нравственности, противоречит принципу реабилитации и создает „пожизненные последствия“ осуждения лица, а также нарушает принцип правовой определенности. Ведь возникает ситуация, когда погашенная в соответствии с нормами уголовного права судимость лица является препятствием для усыновления в пределах семейного права <…> автоматический запрет усыновления ребенка лицами, которые были осуждены за уголовные правонарушения против общественного порядка и нравственности, нарушает справедливый баланс, который должно обеспечить государство, между общим интересом и интересом конкретного лица».

Субъект права на конституционное представление подчеркивает, что оспариваемый законодательный запрет на усыновление «связан собственно с осуждением за соответствующее уголовное правонарушение, без учета фактора наличия или отсутствия судимости за его совершение, а также без учета фактора конкретного правонарушения, которое входит в эту группу правонарушений, и без оценки личностных характеристик потенциального усыновителя». Наличие указанных факторов, по мнению Верховного Суда, «может свидетельствовать о том, что соответствующий запрет является чрезмерным и, в свою очередь, может обусловливать неучет наилучших интересов ребенка, а потому противоречить самой сути существования института усыновления».

Судья-докладчик также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела подготовлены запросы в органы государственной власти, научные учреждения, высшие учебные заведения, а также к ученым, входящим в состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционном представлении. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

