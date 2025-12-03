  1. В Украине

Transport Data Hub: Минразвития запускает цифровую платформу для управления транспортом

17:36, 3 декабря 2025
Цифровая платформа Transport Data Hub создана для анализа мобильности и планирования маршрутов.
Transport Data Hub: Минразвития запускает цифровую платформу для управления транспортом
Фото: DX Intermodal
Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о запуске цифровой платформы Transport Data Hub, которая объединит ключевые данные в сфере транспорта и мобильности. Инициатива разработана при поддержке проекта «Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности» (UK DIGIT).

Transport Data Hub позволит анализировать мобильность населения, планировать маршруты и оценивать спрос, проводить аналитику перевозок и усиливать стратегическое управление транспортной сферой.

К участию в инициативе приглашаются пассажирские перевозчики, транспортные компании, органы местного самоуправления, общественные организации и другие представители отрасли.

транспорт Министерство развития общин и территорий

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

