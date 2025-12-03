Transport Data Hub: Мінрозвитку запускає цифрову платформу для управління транспортом

Цифрова платформа Transport Data Hub створена для аналізу мобільності та планування маршрутів.

Фото: DX Intermodal

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про запуск цифрової платформи Transport Data Hub, яка об’єднає ключові дані у сфері транспорту та мобільності. Ініціатива розроблена за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT).

Transport Data Hub дозволить аналізувати мобільність населення, планувати маршрути та оцінювати попит, проводити аналітику перевезень і підсилювати стратегічне управління транспортною сферою.

До участі в ініціативі запрошуються пасажирські перевізники, транспортні компанії, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші представники галузі.

