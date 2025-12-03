  1. В Україні

Transport Data Hub: Мінрозвитку запускає цифрову платформу для управління транспортом

17:36, 3 грудня 2025
Цифрова платформа Transport Data Hub створена для аналізу мобільності та планування маршрутів.
Transport Data Hub: Мінрозвитку запускає цифрову платформу для управління транспортом
Фото: DX Intermodal
Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про запуск цифрової платформи Transport Data Hub, яка об’єднає ключові дані у сфері транспорту та мобільності. Ініціатива розроблена за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT).

Transport Data Hub дозволить аналізувати мобільність населення, планувати маршрути та оцінювати попит, проводити аналітику перевезень і підсилювати стратегічне управління транспортною сферою.

До участі в ініціативі запрошуються пасажирські перевізники, транспортні компанії, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші представники галузі.

транспорт Міністерство розвитку громад та територій

