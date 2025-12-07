  1. В Украине

Ушел из жизни лидер группы Adam Михаил Клименко

13:53, 7 декабря 2025
Артист несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом — он находился в коме.
Ушел из жизни лидер группы Adam Михаил Клименко
На 39-м году жизни умер Михаил Клименко, фронтмен и основатель группы Adam. Музыкант длительное время находился в коме из-за тяжелой болезни. О его смерти сообщили на странице коллектива в Instagram.

Причиной смерти стал туберкулезный менингит. Михаил боролся с недугом два месяца, в течение которых нуждался в интенсивной терапии. Ранее участники группы информировали, что ежедневное лечение обходилось более чем в 25 тысяч гривен.

Группа Adam была создана в 2015 году Михаилом Клименко и Сашей Норовой. В состав также входят гитарист Максим Козаченко, барабанщик Андрей Гриценко и звукорежиссер Вячеслав Шевченко. Коллектив стал известен благодаря хитам «Медленно» и «Ау Ау».

