Ушел из жизни лидер группы Adam Михаил Клименко

Артист несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом — он находился в коме.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На 39-м году жизни умер Михаил Клименко, фронтмен и основатель группы Adam. Музыкант длительное время находился в коме из-за тяжелой болезни. О его смерти сообщили на странице коллектива в Instagram.

Причиной смерти стал туберкулезный менингит. Михаил боролся с недугом два месяца, в течение которых нуждался в интенсивной терапии. Ранее участники группы информировали, что ежедневное лечение обходилось более чем в 25 тысяч гривен.

Группа Adam была создана в 2015 году Михаилом Клименко и Сашей Норовой. В состав также входят гитарист Максим Козаченко, барабанщик Андрей Гриценко и звукорежиссер Вячеслав Шевченко. Коллектив стал известен благодаря хитам «Медленно» и «Ау Ау».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.