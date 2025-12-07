Пішов із життя лідер гурту Adam Михайло Клименко

Артист кілька місяців боровся з туберкульозним менінгітом — він перебував у комі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 39-му році життя помер Михайло Клименко, фронтмен і засновник гурту Adam. Музикант тривалий час перебував у комі через тяжку хворобу. Про його смерть повідомили на сторінці колективу в Instagram.

Причиною смерті став туберкульозний менінгіт. Михайло боровся з недугою два місяці, протягом яких потребував інтенсивної терапії. Раніше учасники гурту інформували, що щоденне лікування коштувало понад 25 тисяч гривень.

Гурт Adam був створений у 2015 році Михайлом Клименком та Сашею Норовою. До складу також входять гітарист Максим Козаченко, барабанщик Андрій Гриценко та звукорежисер В'ячеслав Шевченко. Колектив став відомим завдяки хітам «Повільно» та «Ау Ау».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.