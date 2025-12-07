  1. В Україні

Пішов із життя лідер гурту Adam Михайло Клименко

13:53, 7 грудня 2025
Артист кілька місяців боровся з туберкульозним менінгітом — він перебував у комі.
Пішов із життя лідер гурту Adam Михайло Клименко
На 39-му році життя помер Михайло Клименко, фронтмен і засновник гурту Adam. Музикант тривалий час перебував у комі через тяжку хворобу. Про його смерть повідомили на сторінці колективу в Instagram.

Причиною смерті став туберкульозний менінгіт. Михайло боровся з недугою два місяці, протягом яких потребував інтенсивної терапії. Раніше учасники гурту інформували, що щоденне лікування коштувало понад 25 тисяч гривень.

Гурт Adam був створений у 2015 році Михайлом Клименком та Сашею Норовою. До складу також входять гітарист Максим Козаченко, барабанщик Андрій Гриценко та звукорежисер В'ячеслав Шевченко. Колектив став відомим завдяки хітам «Повільно» та «Ау Ау».

