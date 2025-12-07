  1. В Украине

В Украине стартовали первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий населения

15:23, 7 декабря 2025
Подать заявление можно до 17 декабря через «Дію» или в отделении Пенсионного фонда.
В Украине стартовали первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий населения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первые выплаты в размере 6500 грн для уязвимых категорий граждан уже начались. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, отметив, что часть банков еще продолжает перевод средств.

По ее данным, на участие в программе уже подали заявки 323 443 человека. Оформить помощь можно через приложение «Дія» или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.

Программа ориентирована на граждан, которые нуждаются в наибольшей поддержке. В частности, выплаты предназначены для детей под опекой или попечительством; детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях; детей ВПЛ, получающих выплаты на проживание; детей из малообеспеченных семей; людей с инвалидностью I группы из числа ВПЛ; одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.

Полученные средства можно потратить на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев с момента поступления выплаты.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить и что разрешено покупать за эти средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]