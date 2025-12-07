В Украине стартовали первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий населения

Подать заявление можно до 17 декабря через «Дію» или в отделении Пенсионного фонда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первые выплаты в размере 6500 грн для уязвимых категорий граждан уже начались. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, отметив, что часть банков еще продолжает перевод средств.

По ее данным, на участие в программе уже подали заявки 323 443 человека. Оформить помощь можно через приложение «Дія» или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.

Программа ориентирована на граждан, которые нуждаются в наибольшей поддержке. В частности, выплаты предназначены для детей под опекой или попечительством; детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях; детей ВПЛ, получающих выплаты на проживание; детей из малообеспеченных семей; людей с инвалидностью I группы из числа ВПЛ; одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.

Полученные средства можно потратить на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев с момента поступления выплаты.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить и что разрешено покупать за эти средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.