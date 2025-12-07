В Україні стартували перші виплати 6500 грн для вразливих категорій населення

Подати заяву можна до 17 грудня через «Дію» або у відділенні Пенсійного фонду.

Перші виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій громадян уже розпочалися. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, зазначивши, що частина банків ще продовжує переказ коштів.

За її даними, на участь у програмі вже подалися 323 443 людини. Оформити допомогу можна через застосунок «Дія» або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.

Програма орієнтована на громадян, які потребують найбільшої підтримки. Зокрема, виплати призначені для дітей під опікою чи піклуванням; дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; дітей ВПО, які отримують виплати на проживання; дітей із малозабезпечених сімей; людей з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одиноких пенсіонерів із надбавкою на догляд.

Отримані кошти можна витратити на ліки, одяг і взуття протягом шести місяців із моменту надходження виплати.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати та що дозволено купувати за ці кошти.

