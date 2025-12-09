Из-за беженцев из Украины и расходов на границу 5 стран ЕС временно приостанавливают прием мигрантов

Решение принято из-за нагрузки на Польшу и расходов на охрану восточной границы с Беларусью.

Фото: weuaplus.tv

Польша, Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония временно не будут принимать мигрантов в рамках решений Европейского Союза. Об этом сообщает Польское радио.

Во время встречи министров европейских стран в Брюсселе решение объяснили значительными расходами Польши на охрану восточной границы с Беларусью, а также тем, что страна уже приняла большое количество беженцев из Украины. По словам дипломатов, эти факторы существенно влияют на возможности государств по дополнительному размещению мигрантов.

Ограничения будут действовать в 2026 году, однако представители Польши и ЕС предполагают, что срок может быть продлен.

