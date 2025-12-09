Через біженців з України та витрати на кордон 5 країн ЄС тимчасово зупиняють прийом мігрантів

Рішення ухвалили через навантаження на Польщу та витрати на охорону східного кордону з Білоруссю.

Фото: weuaplus.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща, Австрія, Хорватія, Чехія та Естонія тимчасово не прийматимуть мігрантів у межах рішень Європейського Союзу. Про це повідомляє Польське радіо.

Під час зустрічі міністрів європейських країн у Брюсселі рішення пояснили значними витратами Польщі на охорону східного кордону з Білоруссю, а також тим, що країна вже прийняла велику кількість біженців з України. За словами дипломатів, ці фактори суттєво впливають на можливості держав щодо додаткового розміщення мігрантів.

Обмеження діятимуть у 2026 році, однак представники Польщі та ЄС припускають, що термін може бути продовжено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.