Через біженців з України та витрати на кордон 5 країн ЄС тимчасово зупиняють прийом мігрантів

12:23, 9 грудня 2025
Рішення ухвалили через навантаження на Польщу та витрати на охорону східного кордону з Білоруссю.
Фото: weuaplus.tv
Польща, Австрія, Хорватія, Чехія та Естонія тимчасово не прийматимуть мігрантів у межах рішень Європейського Союзу. Про це повідомляє Польське радіо.

Під час зустрічі міністрів європейських країн у Брюсселі рішення пояснили значними витратами Польщі на охорону східного кордону з Білоруссю, а також тим, що країна вже прийняла велику кількість біженців з України. За словами дипломатів, ці фактори суттєво впливають на можливості держав щодо додаткового розміщення мігрантів.

Обмеження діятимуть у 2026 році, однак представники Польщі та ЄС припускають, що термін може бути продовжено.

