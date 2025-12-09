Украина присоединилась к формированию Заключения КРЕС о благополучии судей: участие принял судья ВС

Судья Верховного Суда Егор Краснов представил Украину на пленарном заседании Консультативного совета европейских судей в Страсбурге.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Егор Краснов принял участие в 26-м пленарном заседании Консультативного совета европейских судей (КРЕС) Совета Европы, которое состоялось в Страсбурге. Его участие обеспечило присутствие Украины во время финальной доработки и принятия Заключения № 28 (2025), посвященного важности благополучия судей для надлежащего отправления правосудия.

Основные темы заседания

Во время сессии участники обсудили ключевые вопросы функционирования судебной власти в государствах — членах Совета Европы, в частности:

нагрузку на судей и ресурсное обеспечение;

цифровую и физическую безопасность судов;

риски вмешательства в профессиональную деятельность судей;

значение благополучия для эффективного правосудия.

Украинский контекст: работа судебной системы во время войны

Егор Краснов проинформировал международных коллег о специфических условиях, в которых функционирует украинская судебная власть в условиях полномасштабной войны. Он отметил:

угрозы физической безопасности судей и участников процесса;

дефицит ресурсов;

сложные условия, влияющие на профессиональное и психологическое состояние.

Ряд украинских предложений был учтен в финальной редакции Заключения № 28 (2025).

Рабочие встречи и международная координация

В рамках командировки судья провел рабочие встречи с членами Бюро и секретариата КРЕС, экспертами Совета Европы. Отдельно состоялась встреча с Постоянным представителем Украины при Совете Европы Николаем Точицким, во время которой обсудили:

координацию позиции Украины в процессах КРЕС,

дальнейшее взаимодействие с органами Совета Европы,

возможности институциональной поддержки украинских судей,

вопросы безопасности, профессионального развития и защиты независимости судей в условиях войны.

Значение принятого Заключения

Заключение № 28 (2025) обобщает актуальные вызовы в деятельности судей и содержит рекомендации относительно:

обеспечения их благополучия, в частности безопасности,

нагрузки,

психологической поддержки,

использования технологических инструментов,

аспектов институционального управления.

Документ будет иметь практическое значение для совершенствования внутренних политик и нормативных актов, в том числе при подготовке Комментария к Кодексу судейской этики, а также будет способствовать адвокации надлежащего финансирования судебной системы и дальнейшему развитию международного сотрудничества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.