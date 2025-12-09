  1. В Украине

Украина присоединилась к формированию Заключения КРЕС о благополучии судей: участие принял судья ВС

10:53, 9 декабря 2025
Судья Верховного Суда Егор Краснов представил Украину на пленарном заседании Консультативного совета европейских судей в Страсбурге.
Судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Егор Краснов принял участие в 26-м пленарном заседании Консультативного совета европейских судей (КРЕС) Совета Европы, которое состоялось в Страсбурге. Его участие обеспечило присутствие Украины во время финальной доработки и принятия Заключения № 28 (2025), посвященного важности благополучия судей для надлежащего отправления правосудия.

Основные темы заседания

Во время сессии участники обсудили ключевые вопросы функционирования судебной власти в государствах — членах Совета Европы, в частности:

  • нагрузку на судей и ресурсное обеспечение;
  • цифровую и физическую безопасность судов;
  • риски вмешательства в профессиональную деятельность судей;
  • значение благополучия для эффективного правосудия.

Украинский контекст: работа судебной системы во время войны

Егор Краснов проинформировал международных коллег о специфических условиях, в которых функционирует украинская судебная власть в условиях полномасштабной войны. Он отметил:

  • угрозы физической безопасности судей и участников процесса;
  • дефицит ресурсов;
  • сложные условия, влияющие на профессиональное и психологическое состояние.

Ряд украинских предложений был учтен в финальной редакции Заключения № 28 (2025).

Рабочие встречи и международная координация

В рамках командировки судья провел рабочие встречи с членами Бюро и секретариата КРЕС, экспертами Совета Европы. Отдельно состоялась встреча с Постоянным представителем Украины при Совете Европы Николаем Точицким, во время которой обсудили:

  • координацию позиции Украины в процессах КРЕС,
  • дальнейшее взаимодействие с органами Совета Европы,
  • возможности институциональной поддержки украинских судей,
  • вопросы безопасности, профессионального развития и защиты независимости судей в условиях войны.

Значение принятого Заключения

Заключение № 28 (2025) обобщает актуальные вызовы в деятельности судей и содержит рекомендации относительно:

  • обеспечения их благополучия, в частности безопасности,
  • нагрузки,
  • психологической поддержки,
  • использования технологических инструментов,
  • аспектов институционального управления.

Документ будет иметь практическое значение для совершенствования внутренних политик и нормативных актов, в том числе при подготовке Комментария к Кодексу судейской этики, а также будет способствовать адвокации надлежащего финансирования судебной системы и дальнейшему развитию международного сотрудничества.

