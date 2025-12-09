Украина присоединилась к формированию Заключения КРЕС о благополучии судей: участие принял судья ВС
Судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Егор Краснов принял участие в 26-м пленарном заседании Консультативного совета европейских судей (КРЕС) Совета Европы, которое состоялось в Страсбурге. Его участие обеспечило присутствие Украины во время финальной доработки и принятия Заключения № 28 (2025), посвященного важности благополучия судей для надлежащего отправления правосудия.
Основные темы заседания
Во время сессии участники обсудили ключевые вопросы функционирования судебной власти в государствах — членах Совета Европы, в частности:
- нагрузку на судей и ресурсное обеспечение;
- цифровую и физическую безопасность судов;
- риски вмешательства в профессиональную деятельность судей;
- значение благополучия для эффективного правосудия.
Украинский контекст: работа судебной системы во время войны
Егор Краснов проинформировал международных коллег о специфических условиях, в которых функционирует украинская судебная власть в условиях полномасштабной войны. Он отметил:
- угрозы физической безопасности судей и участников процесса;
- дефицит ресурсов;
- сложные условия, влияющие на профессиональное и психологическое состояние.
Ряд украинских предложений был учтен в финальной редакции Заключения № 28 (2025).
Рабочие встречи и международная координация
В рамках командировки судья провел рабочие встречи с членами Бюро и секретариата КРЕС, экспертами Совета Европы. Отдельно состоялась встреча с Постоянным представителем Украины при Совете Европы Николаем Точицким, во время которой обсудили:
- координацию позиции Украины в процессах КРЕС,
- дальнейшее взаимодействие с органами Совета Европы,
- возможности институциональной поддержки украинских судей,
- вопросы безопасности, профессионального развития и защиты независимости судей в условиях войны.
Значение принятого Заключения
Заключение № 28 (2025) обобщает актуальные вызовы в деятельности судей и содержит рекомендации относительно:
- обеспечения их благополучия, в частности безопасности,
- нагрузки,
- психологической поддержки,
- использования технологических инструментов,
- аспектов институционального управления.
Документ будет иметь практическое значение для совершенствования внутренних политик и нормативных актов, в том числе при подготовке Комментария к Кодексу судейской этики, а также будет способствовать адвокации надлежащего финансирования судебной системы и дальнейшему развитию международного сотрудничества.
