Україна долучилася до формування Висновку КРЄС про добробут суддів: участь узяв суддя ВС
Суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Єгор Краснов взяв участь у 26-му пленарному засіданні Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) Ради Європи, що відбулося у Страсбурзі. Його участь забезпечила присутність України під час фінального опрацювання та ухвалення Висновку № 28 (2025), присвяченого важливості добробуту суддів для належного здійснення правосуддя.
Основні теми засідання
Під час сесії учасники обговорили ключові питання функціонування судової влади в державах-членах Ради Європи, зокрема:
- навантаження на суддів та ресурсне забезпечення;
- цифрову та фізичну безпеку судів;
- ризики втручання у професійну діяльність суддів;
- значення добробуту для ефективного правосуддя.
Український контекст: робота судової системи під час війни
Єгор Краснов поінформував міжнародних колег про специфічні умови, у яких працює українська судова влада в умовах повномасштабної війни. Він окреслив:
- загрози фізичній безпеці суддів та учасників процесу;
- дефіцит ресурсів;
- складні умови, що впливають на професійний та психологічний стан.
Низка українських пропозицій була врахована у фінальній редакції Висновку № 28 (2025).
Робочі зустрічі та міжнародна координація
У межах відрядження суддя провів робочі зустрічі з членами Бюро та секретаріату КРЄС, експертами Ради Європи. Окремо відбулася зустріч із Постійним представником України при Раді Європи Миколою Точицьким, під час якої обговорили:
- координацію позиції України в процесах КРЄС,
- подальшу взаємодію з органами Ради Європи,
- можливості інституційної підтримки українських суддів,
- питання безпеки, професійного розвитку та захисту незалежності суддів в умовах війни.
Значення ухваленого Висновку
Висновок № 28 (2025) узагальнює актуальні виклики у діяльності суддів і містить рекомендації щодо:
- забезпечення їх добробуту, зокрема стосовно питань безпеки,
- навантаження,
- психологічної підтримки,
- використання технологічних інструментів,
- аспектів інституційного управління.
Документ матиме практичний вплив на вдосконалення внутрішніх політик та нормативних актів, у тому числі під час підготовки Коментаря до Кодексу суддівської етики, а також сприятиме адвокації належного фінансування судової системи та подальшому розвитку міжнародної співпраці.
