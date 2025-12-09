Україна долучилася до формування Висновку КРЄС про добробут суддів: участь узяв суддя ВС

Суддя Верховного Суду Єгор Краснов представив Україну на пленарному засіданні Консультативної ради європейських суддів у Страсбурзі.

Суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Єгор Краснов взяв участь у 26-му пленарному засіданні Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) Ради Європи, що відбулося у Страсбурзі. Його участь забезпечила присутність України під час фінального опрацювання та ухвалення Висновку № 28 (2025), присвяченого важливості добробуту суддів для належного здійснення правосуддя.

Основні теми засідання

Під час сесії учасники обговорили ключові питання функціонування судової влади в державах-членах Ради Європи, зокрема:

навантаження на суддів та ресурсне забезпечення;

цифрову та фізичну безпеку судів;

ризики втручання у професійну діяльність суддів;

значення добробуту для ефективного правосуддя.

Український контекст: робота судової системи під час війни

Єгор Краснов поінформував міжнародних колег про специфічні умови, у яких працює українська судова влада в умовах повномасштабної війни. Він окреслив:

загрози фізичній безпеці суддів та учасників процесу;

дефіцит ресурсів;

складні умови, що впливають на професійний та психологічний стан.

Низка українських пропозицій була врахована у фінальній редакції Висновку № 28 (2025).

Робочі зустрічі та міжнародна координація

У межах відрядження суддя провів робочі зустрічі з членами Бюро та секретаріату КРЄС, експертами Ради Європи. Окремо відбулася зустріч із Постійним представником України при Раді Європи Миколою Точицьким, під час якої обговорили:

координацію позиції України в процесах КРЄС,

подальшу взаємодію з органами Ради Європи,

можливості інституційної підтримки українських суддів,

питання безпеки, професійного розвитку та захисту незалежності суддів в умовах війни.

Значення ухваленого Висновку

Висновок № 28 (2025) узагальнює актуальні виклики у діяльності суддів і містить рекомендації щодо:

забезпечення їх добробуту, зокрема стосовно питань безпеки,

навантаження,

психологічної підтримки,

використання технологічних інструментів,

аспектів інституційного управління.

Документ матиме практичний вплив на вдосконалення внутрішніх політик та нормативних актів, у тому числі під час підготовки Коментаря до Кодексу суддівської етики, а також сприятиме адвокації належного фінансування судової системи та подальшому розвитку міжнародної співпраці.

