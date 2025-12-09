  1. В Україні

Україна долучилася до формування Висновку КРЄС про добробут суддів: участь узяв суддя ВС

10:53, 9 грудня 2025
Суддя Верховного Суду Єгор Краснов представив Україну на пленарному засіданні Консультативної ради європейських суддів у Страсбурзі.
Україна долучилася до формування Висновку КРЄС про добробут суддів: участь узяв суддя ВС
Суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Єгор Краснов взяв участь у 26-му пленарному засіданні Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) Ради Європи, що відбулося у Страсбурзі. Його участь забезпечила присутність України під час фінального опрацювання та ухвалення Висновку № 28 (2025), присвяченого важливості добробуту суддів для належного здійснення правосуддя.

Основні теми засідання

Під час сесії учасники обговорили ключові питання функціонування судової влади в державах-членах Ради Європи, зокрема:

  • навантаження на суддів та ресурсне забезпечення;
  • цифрову та фізичну безпеку судів;
  • ризики втручання у професійну діяльність суддів;
  • значення добробуту для ефективного правосуддя.

Український контекст: робота судової системи під час війни

Єгор Краснов поінформував міжнародних колег про специфічні умови, у яких працює українська судова влада в умовах повномасштабної війни. Він окреслив:

  • загрози фізичній безпеці суддів та учасників процесу;
  • дефіцит ресурсів;
  • складні умови, що впливають на професійний та психологічний стан.

Низка українських пропозицій була врахована у фінальній редакції Висновку № 28 (2025).

Робочі зустрічі та міжнародна координація

У межах відрядження суддя провів робочі зустрічі з членами Бюро та секретаріату КРЄС, експертами Ради Європи. Окремо відбулася зустріч із Постійним представником України при Раді Європи Миколою Точицьким, під час якої обговорили:

  • координацію позиції України в процесах КРЄС,
  • подальшу взаємодію з органами Ради Європи,
  • можливості інституційної підтримки українських суддів,
  • питання безпеки, професійного розвитку та захисту незалежності суддів в умовах війни.

Значення ухваленого Висновку

Висновок № 28 (2025) узагальнює актуальні виклики у діяльності суддів і містить рекомендації щодо:

  • забезпечення їх добробуту, зокрема стосовно питань безпеки,
  • навантаження,
  • психологічної підтримки,
  • використання технологічних інструментів,
  • аспектів інституційного управління.

Документ матиме практичний вплив на вдосконалення внутрішніх політик та нормативних актів, у тому числі під час підготовки Коментаря до Кодексу суддівської етики, а також сприятиме адвокації належного фінансування судової системи та подальшому розвитку міжнародної співпраці.

