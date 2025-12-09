Минздрав объявил старт вакцинации против ВПЧ: прививки начнут делать с 1 января 2026 года

Как будет работать новая программа вакцинации в Украине.

Министерство здравоохранения Украины сообщило о важном обновлении Национального календаря профилактических прививок: с 1 января 2026 года в него будет включена вакцинация против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Почему это важно?

ВПЧ является основной — хотя и не единственной — причиной развития рака шейки матки. По данным ВОЗ, 99% случаев этого заболевания связаны именно с ВПЧ-инфекцией. Поэтому включение прививки в календарь рассматривается как эффективный и доказательный метод профилактики.

Мировая практика подтверждает результативность такого подхода: вакцинация против ВПЧ уже является частью национальных программ иммунизации в 149 странах мира, а однодозная схема применяется более чем в 80 странах.

Как будет работать новая программа вакцинации в Украине?

Старт массовой иммунизации — январь 2026 года.

Государство будет обеспечивать бесплатную вакцинацию для приоритетной группы — девочек 12–13 лет.

Медики подчеркивают, что именно в этом возрасте прививка является наиболее эффективной, поскольку до начала половой жизни вакцинация обеспечивает максимальный уровень защиты и предотвращает инфицирование в будущем.

Для внедрения программы «Медицинские закупки Украины» уже приобрели современную 9-валентную вакцину, которая формирует стойкий иммунитет против девяти типов вируса, включая высокоонкогенные типы 16 и 18, на долю которых приходится около 70% случаев рака шейки матки.

