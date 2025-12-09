  1. В Украине

Минздрав объявил старт вакцинации против ВПЧ: прививки начнут делать с 1 января 2026 года

11:29, 9 декабря 2025
Как будет работать новая программа вакцинации в Украине.
Минздрав объявил старт вакцинации против ВПЧ: прививки начнут делать с 1 января 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины сообщило о важном обновлении Национального календаря профилактических прививок: с 1 января 2026 года в него будет включена вакцинация против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Почему это важно?

ВПЧ является основной — хотя и не единственной — причиной развития рака шейки матки. По данным ВОЗ, 99% случаев этого заболевания связаны именно с ВПЧ-инфекцией. Поэтому включение прививки в календарь рассматривается как эффективный и доказательный метод профилактики.

Мировая практика подтверждает результативность такого подхода: вакцинация против ВПЧ уже является частью национальных программ иммунизации в 149 странах мира, а однодозная схема применяется более чем в 80 странах.

Как будет работать новая программа вакцинации в Украине?

  • Старт массовой иммунизации — январь 2026 года.
  • Государство будет обеспечивать бесплатную вакцинацию для приоритетной группы — девочек 12–13 лет.

Медики подчеркивают, что именно в этом возрасте прививка является наиболее эффективной, поскольку до начала половой жизни вакцинация обеспечивает максимальный уровень защиты и предотвращает инфицирование в будущем.

Для внедрения программы «Медицинские закупки Украины» уже приобрели современную 9-валентную вакцину, которая формирует стойкий иммунитет против девяти типов вируса, включая высокоонкогенные типы 16 и 18, на долю которых приходится около 70% случаев рака шейки матки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав вакцина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Житель Днепропетровской области оказался в базе разыскиваемых военнообязанных из-за бюрократической ошибки: что решил суд

Система призывного учета ошибочно объявила мужчину в розыск.

От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]