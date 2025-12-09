  1. В Україні

МОЗ оголосило старт вакцинації проти ВПЛ: щеплення почнуть робити з 1 січня 2026 року

11:29, 9 грудня 2025
Як працюватиме нова програма вакцинації в Україні.
Міністерство охорони здоров’я України повідомило про важливе оновлення Національного календаря профілактичних щеплень: із 1 січня 2026 року до нього буде включено щеплення проти інфекції, що зумовлена вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Чому це важливо?

ВПЛ є головною — хоча й не єдиною — причиною розвитку раку шийки матки. За даними ВООЗ, 99% випадків цього захворювання пов’язані саме з ВПЛ-інфекцією. Саме тому включення щеплення до календаря розглядається як ефективний і доказовий метод профілактики.

Світова практика демонструє результативність такої стратегії: вакцинація проти ВПЛ вже є частиною національних програм імунізації в 149 країнах світу, а однодозна схема застосовується більш ніж у 80 країнах.

Як працюватиме нова програма вакцинації в Україні?

  • Старт масової імунізації — січень 2026 року.
  • Держава забезпечуватиме безоплатну вакцинацію для пріоритетної групи — дівчат 12–13 років.

Медики наголошують, що саме у цьому віці щеплення є найбільш ефективним, оскільки саме в цьому віці, до початку статевого життя, вакцинація забезпечує найвищий рівень захисту та запобігає інфікуванню у майбутньому.

Для впровадження програми Медичні закупівлі України вже придбали сучасну 9-валентну вакцину, що формує стійкий імунітет проти дев'яти типів вірусу, зокрема проти високоонкогенних типів 16 та 18, на які припадає близько 70% випадків раку шийки матки.

