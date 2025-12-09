В Украине выплаты получили еще более 2 млн граждан – почему еще не пришли деньги «зимней тысячи»

Получить «зимнюю тысячу» можно, подав заявку до 24 декабря.

В течение 6–7 декабря прошли пятая и шестая волны выплат в рамках программы «Зимняя поддержка». За этот период помощь получили более 2 млн украинцев на общую сумму 1,58 млрд грн. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Кто получил выплаты

В 5-й волне средства перечислили 1,5 млн людей, подавших заявку в приложении «Дия» в период 23–30 ноября.

В 6-й волне выплату получили почти 600 тыс. граждан, подавших заявки 1–4 декабря.

Что будет дальше

В ближайшие дни государство профинансирует следующую волну — для людей, оформивших заявки 5–7 декабря.

На это выделят более 350 млн грн, что позволит осуществить выплаты примерно 289,5 тыс. украинцев.

Таким образом, деньги поступают поэтапно.

Сколько людей уже получили помощь

С начала работы программы, реализованной Правительством по инициативе Президента Украины:

поступило 15,7 млн заявок, из них

o 12,6 млн — через «Дию»,

o 1,1 млн — через «Укрпочту»;

по состоянию на 8 декабря помощь уже получили более 11,6 млн граждан, включая выплаты на детей.

На что тратят средства

Платежи по карте «Национальный кешбэк» уже превысили 2,2 млрд грн.

Самые частые направления расходов:

коммунальные услуги;

медикаменты;

книги;

благотворительность.

Получить «зимнюю тысячу» можно, подав заявку до 24 декабря.

