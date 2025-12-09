В Україні виплати отримали ще понад 2 млн громадян – чому ще не прийшли гроші «зимової тисячі»

Отримати «зимову тисячу» можна, подавши заявку до 24 грудня.

Упродовж 6–7 грудня відбулися п’ята та шоста хвилі виплат у межах програми «Зимова підтримка». За цей період допомогу отримали понад 2 млн українців на загальну суму 1,58 млрд грн. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Хто отримав виплати

У 5-й хвилі кошти перерахували 1,5 млн людей, які подали заявку в застосунку «Дія» в період 23–30 листопада.

У 6-й хвилі виплату отримали майже 600 тис. громадян, які подали заявки 1–4 грудня.

Що буде далі

Упродовж найближчих днів держава профінансує наступну хвилю — для людей, які оформили заявки 5–7 грудня.

На це виділять понад 350 млн грн, що дозволить здійснити виплати приблизно 289,5 тис. українців.

Таким чином, гроші надходять поетапно.

Скільки людей уже отримали допомогу

Від початку роботи програми, реалізованої Урядом за ініціативи Президента України:

надійшло 15,7 млн заявок, з них

12,6 млн — через «Дію»,



1,1 млн — через «Укрпошту»;

станом на 8 грудня допомогу вже отримали понад 11,6 млн громадян, включно із виплатами на дітей.

На що витрачають кошти

Платежі за карткою «Національний кешбек», вже перевищили 2,2 млрд грн.

Найчастіші категорії витрат:

комунальні послуги;

медикаменти;

книги;

благодійність.

