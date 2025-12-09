  1. В Украине

Украинские банки подали более 100 тысяч исков в 2025 году — рекордная активность долговых дел

13:17, 9 декабря 2025
В этом году уже 100 434 иска — на 50% больше, чем в прошлом году.
Фото: kadrovik
В 2025 году украинские банки подали 100 434 иска к должникам, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Опендатабот.

По данным ведомства, в целом с 2019 года банки подали 511 865 исков. Большинство обращений в этом году приходится на Универсал Банк/Mono (28 213 исков), А-Банк (22 221) и Приватбанк (20 278). С большим отрывом следуют ПУМБ (9 225) и Сенс Банк (6 831).

Наибольший рост исковой активности зафиксирован в Таскомбанке — в 3,5 раза. Также заметно увеличили количество исков Приватбанк (в 1,8 раза), Кредобанк (в 1,7 раза), А-Банк и Сенс Банк (по 1,6 раза).

В то же время некоторые банки сократили обращения в суд. Больше всего снизили активность Юнекс Банк (в 4 раза), Креди Агриколь и Укргазбанк (по 2 раза).

Рейтинг самых «исковых» банков в этом году обновился: в топ-20 вошли новые участники — Радабанк и Банк Альянс, тогда как Акордбанк и Юнекс Банк выбыли из списка.

Неизменным лидером за семь лет остается Приватбанк — 191 353 иска, далее Универсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) и ПУМБ (21 476).

Фото: opendatabot

