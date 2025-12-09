  1. В Україні

Українські банки подали понад 100 тисяч позовів у 2025 році — рекордна активність боргових справ

13:17, 9 грудня 2025
Цьогоріч уже 100 434 позови позовів — на 50% більше, ніж торік.
Фото: kadrovik
У 2025 році українські банки подали 100 434 позови до боржників, що майже в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише Опендатабот.

За даними відомства, загалом з 2019 року банки подали 511 865 позовів. Більшість цьогорічних звернень припадає на Універсал Банк/Mono (28 213 позовів), А-Банк (22 221) та Приватбанк (20 278). З великим відривом слідують ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Найбільше зростання позовної активності зафіксоване у Таскомбанку — у 3,5 раза. Також помітно збільшили кількість позовів Приватбанк (у 1,8 раза), Кредобанк (у 1,7 раза), А-Банк та Сенс Банк (по 1,6 раза).

Водночас деякі банки скоротили звернення до суду. Найбільше зменшили активність Юнекс Банк (у 4 рази), Креді Агріколь та Укргазбанк (по 2 рази).

Рейтинг найбільш «позовних» банків цьогоріч оновився: до топ-20 увійшли нові учасники — Радабанк та Банк Альянс, тоді як Акордбанк та Юнекс Банк вибули зі списку.

Незмінним лідером за сім років залишається Приватбанк — 191 353 позови, далі Універсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476).

Фото: opendatabot

гроші борг банк

