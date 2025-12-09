  1. В Украине

Услуга доступна онлайн на портале Дия как самостоятельная опция.
єДозвил в Дии для бизнеса – как подать декларацию соответствия материально-технической базы
Фото: ukraina.info
Бизнесу в Украине стало проще подавать декларацию соответствия материально-технической базы (МТБ) благодаря сервису еДозвил, сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области. Теперь услуга доступна на портале Дия в разделе «Бизнесу» как отдельная функция.

Чтобы подать декларацию, необходимо:

  1. Перейти на портал Дия по ссылке «Регистрация декларации соответствия».
  2. Нажать «Подать декларацию» и авторизоваться через КЭП или Дия.Подпись.
  3. Заполнить форму, указав данные о бизнесе и объекте.
  4. Ознакомиться с декларацией и подписать ее электронной подписью.

