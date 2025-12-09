єДозвил в Дии для бизнеса – как подать декларацию соответствия материально-технической базы

Услуга доступна онлайн на портале Дия как самостоятельная опция.

Фото: ukraina.info

Бизнесу в Украине стало проще подавать декларацию соответствия материально-технической базы (МТБ) благодаря сервису еДозвил, сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области. Теперь услуга доступна на портале Дия в разделе «Бизнесу» как отдельная функция.

Чтобы подать декларацию, необходимо:

Перейти на портал Дия по ссылке «Регистрация декларации соответствия». Нажать «Подать декларацию» и авторизоваться через КЭП или Дия.Подпись. Заполнить форму, указав данные о бизнесе и объекте. Ознакомиться с декларацией и подписать ее электронной подписью.

