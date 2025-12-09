єДозвил в Дии для бизнеса – как подать декларацию соответствия материально-технической базы
18:58, 9 декабря 2025
Услуга доступна онлайн на портале Дия как самостоятельная опция.
Фото: ukraina.info
Бизнесу в Украине стало проще подавать декларацию соответствия материально-технической базы (МТБ) благодаря сервису еДозвил, сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области. Теперь услуга доступна на портале Дия в разделе «Бизнесу» как отдельная функция.
Чтобы подать декларацию, необходимо:
- Перейти на портал Дия по ссылке «Регистрация декларации соответствия».
- Нажать «Подать декларацию» и авторизоваться через КЭП или Дия.Подпись.
- Заполнить форму, указав данные о бизнесе и объекте.
- Ознакомиться с декларацией и подписать ее электронной подписью.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.