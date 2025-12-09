єДозвіл у Дії для бізнесу – як подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази
18:58, 9 грудня 2025
Послуга доступна онлайн на порталі Дія як самостійна опція.
Фото: ukraina.info
Бізнесу в Україні стало легше подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) завдяки сервісу єДозвіл, повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області. Тепер послуга доступна на порталі Дія у розділі «Бізнесу» як окрема функція.
Щоб подати декларацію, потрібно:
- Перейти на портал Дія за посиланням «Реєстрація декларації відповідності».
- Натиснути «Подати декларацію» та авторизуватися через КЕП або Дія.Підпис.
- Заповнити форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт.
- Ознайомитися з декларацією та підписати її електронним підписом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.