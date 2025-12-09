  1. В Україні

єДозвіл у Дії для бізнесу – як подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази

18:58, 9 грудня 2025
Послуга доступна онлайн на порталі Дія як самостійна опція.
єДозвіл у Дії для бізнесу – як подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази
Фото: ukraina.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бізнесу в Україні стало легше подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) завдяки сервісу єДозвіл, повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області. Тепер послуга доступна на порталі Дія у розділі «Бізнесу» як окрема функція.

Щоб подати декларацію, потрібно:

  1. Перейти на портал Дія за посиланням «Реєстрація декларації відповідності».
  2. Натиснути «Подати декларацію» та авторизуватися через КЕП або Дія.Підпис.
  3. Заповнити форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт.
  4. Ознайомитися з декларацією та підписати її електронним підписом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]