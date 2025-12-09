На Винниччине произошел выброс мазута в Ладыжинское водохранилище: проведены обыски на ТЭС

Правоохранители уже провели неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС

Гайсинская окружная прокуратура зафиксировала факт загрязнения акватории Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС выбросом мазута. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 УК Украины — нарушение правил охраны вод.

Правоохранители уже провели неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС.

В ходе следственных действий отобраны образцы воды, почвы и самой загрязняющей вещества для проведения лабораторных и экспертных исследований.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к загрязнению водохранилища.

