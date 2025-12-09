  1. В Украине

На Винниччине произошел выброс мазута в Ладыжинское водохранилище: проведены обыски на ТЭС

15:05, 9 декабря 2025
Правоохранители уже провели неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС
На Винниччине произошел выброс мазута в Ладыжинское водохранилище: проведены обыски на ТЭС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гайсинская окружная прокуратура зафиксировала факт загрязнения акватории Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС выбросом мазута. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 УК Украины — нарушение правил охраны вод.

Правоохранители уже провели неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС.

В ходе следственных действий отобраны образцы воды, почвы и самой загрязняющей вещества для проведения лабораторных и экспертных исследований.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к загрязнению водохранилища.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Винница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Житель Днепропетровской области оказался в базе разыскиваемых военнообязанных из-за бюрократической ошибки: что решил суд

Система призывного учета ошибочно объявила мужчину в розыск.

От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]