На Вінниччині стався викид мазуту в Ладижинське водосховище: проведено обшуки на ТЕС

15:05, 9 грудня 2025
Правоохоронці провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС.
Гайсинська окружна прокуратура зафіксувала факт забруднення акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС викидом мазуту. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 КК України — порушення правил охорони вод.

Правоохоронці уже провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС.

Під час слідчих дій відібрано зразки води, ґрунту та самої забруднювальної речовини для проведення лабораторних та експертних досліджень.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до забруднення водосховища.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

