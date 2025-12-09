На Вінниччині стався викид мазуту в Ладижинське водосховище: проведено обшуки на ТЕС

Правоохоронці провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гайсинська окружна прокуратура зафіксувала факт забруднення акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС викидом мазуту. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 КК України — порушення правил охорони вод.

Правоохоронці уже провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС.

Під час слідчих дій відібрано зразки води, ґрунту та самої забруднювальної речовини для проведення лабораторних та експертних досліджень.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до забруднення водосховища.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.