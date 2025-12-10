В Киеве раскрыли схему незаконной продажи списанных военных кораблей: среди подозреваемых – чиновник Минобороны

Корабли, списанные с баланса Военно-морских сил ВСУ по причине неудовлетворительного технического состояния и устарелости, подлежащие утилизации,— реализовали.

Столичные правоохранители совместно с сотрудниками СБУ разоблачили схему, в рамках которой была организована продажа шести списанных военно-морских судов по заниженной стоимости. По данным следствия, государству нанесен ущерб более чем на 900 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как установили следователи, один из должностных лиц Министерства обороны вместе с двумя представителями государственного специализированного предприятия «Укрспецторг» реализовали корабли, списанные с баланса Военно-морских сил ВСУ вследствие неудовлетворительного технического состояния и устарелости, подлежащие утилизации в установленном законом порядке.

По данным следствия, начальник отдела утилизации военного имущества Минобороны, имея доступ к документам и процедурам списания, использовал служебное положение, чтобы обойти установленную законом процедуру утилизации. Среди проданных судов — корабли «Фастов», «Евпатория», «Борщев» и другие.

Схема работала следующим образом: вместо утилизации судов их искусственно перевели в наиболее низкую категорию и определили как металлолом. После этого фигуранты обеспечили заниженную оценку и формальный конкурс, победитель которого был заранее определен.

Правоохранители установили, что в результате выбранное сообщниками предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб на сумму более 900 тысяч гривен.

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны всем трем участникам схемы следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия.

