  1. В Украине

В Киеве раскрыли схему незаконной продажи списанных военных кораблей: среди подозреваемых – чиновник Минобороны

11:48, 10 декабря 2025
Корабли, списанные с баланса Военно-морских сил ВСУ по причине неудовлетворительного технического состояния и устарелости, подлежащие утилизации,— реализовали.
В Киеве раскрыли схему незаконной продажи списанных военных кораблей: среди подозреваемых – чиновник Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные правоохранители совместно с сотрудниками СБУ разоблачили схему, в рамках которой была организована продажа шести списанных военно-морских судов по заниженной стоимости. По данным следствия, государству нанесен ущерб более чем на 900 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как установили следователи, один из должностных лиц Министерства обороны вместе с двумя представителями государственного специализированного предприятия «Укрспецторг» реализовали корабли, списанные с баланса Военно-морских сил ВСУ вследствие неудовлетворительного технического состояния и устарелости, подлежащие утилизации в установленном законом порядке.

По данным следствия, начальник отдела утилизации военного имущества Минобороны, имея доступ к документам и процедурам списания, использовал служебное положение, чтобы обойти установленную законом процедуру утилизации. Среди проданных судов — корабли «Фастов», «Евпатория», «Борщев» и другие.

Схема работала следующим образом: вместо утилизации судов их искусственно перевели в наиболее низкую категорию и определили как металлолом. После этого фигуранты обеспечили заниженную оценку и формальный конкурс, победитель которого был заранее определен.

Правоохранители установили, что в результате выбранное сообщниками предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб на сумму более 900 тысяч гривен.

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны всем трем участникам схемы следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]