У Києві викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів: серед підозрюваних – посадовець Міноборони

11:48, 10 грудня 2025
Кораблі, списані із балансу Військово-морських сил ЗСУ через причину незадовільного технічного стану та застарілості, що підлягали утилізації, — реалізували.
Столичні правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ викрили схему, у межах якої було організовано продаж шести списаних військово-морських суден за заниженою вартістю. За даними слідства, державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень. Про це повідомили в поліції Києва.

Як встановили слідчі, один із посадовців Міністерства оборони разом із двома представниками державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» реалізували кораблі, списані із балансу Військово-морських сил ЗСУ через причину незадовільного технічного стану та застарілості, що підлягали утилізації у встановленому законом порядку.

За даними слідства, начальник відділу утилізації військового майна Міноборони, маючи доступ до документів і процедур списання, використав службове становище, щоб обійти законну процедуру утилізації. Серед проданих суден — кораблі «Фастів», «Євпаторія», «Борщів» та інші.

Схема працювала так: замість утилізації суден у встановленому законом порядку їх штучно перевели в найнижчу категорію та визначили як металобрухт. Після цього фігуранти забезпечили занижену оцінку та формальний конкурс, переможця якого було визначено заздалегідь.

Правоохоронці встановили, що у результаті, обране спільниками підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони всім трьом учасникам схеми слідчі повідомили про підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

