Во Львовской области задержали мужчину, который ударил военнослужащего ТЦК в грудь кухонным молотком

12:06, 10 декабря 2025
Нападение на сотрудника ТЦК произошло 9 декабря в городе Стрый.
Во Львовской области правоохранители задержали 52-летнего жителя города Стрый, который ударил военнослужащего РТЦК и СП в грудь кухонным молотком. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел 9 декабря. Военнослужащий РТЦК и СП получил травму во время осуществления мероприятий по оповещению на улице Красивского в городе Стрый.

«Увидев группу военнослужащих, прохожий попытался убежать. Когда один из военнослужащих догнал его, мужчина ударил его в грудь кухонным инструментом типа “топор-молоток”», — заявили в полиции.

По этому факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника — 52-летнего жителя райцентра — и задержали его.

