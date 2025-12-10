На Львівщині затримали чоловіка, який вдарив військового ТЦК у груди кухонним молотком

Напад на працівника ТЦК стався 9 грудня у місті Стрий.

На Львівщині правоохоронці затримали 52-річного жителя міста Стрий, який вдарив військовослужбовця РТЦК та СП у груди кухонним молотком. Про це повідомила поліція Львівської області.

Зазначається, що інцидент стався 9 грудня. Військовослужбовець РТЦК та СП отримав травму під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського у місті Стрий.

«Побачивши групу військовослужбовців перехожий спробував втекти. Коли ж один з військовослужбовців наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонний інструментом типу «сокира-молоток», - заявили у поліції.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника - 52-річного жителя райцентру, та затримали його.

