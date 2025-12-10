Привлечение к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией — анализ судебной практики

За 11 лет более 32 тысяч лиц были привлечены к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.

НАПК опубликовало анализ судебной практики привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, за 2014–2024 годы.

Отмечается, что это первое в Украине аналитическое исследование, охватывающее данные за более чем десятилетний период.

«Результаты исследования свидетельствуют, что абсолютное большинство (около 72%) всех дел пришлось на нарушение требований финансового контроля (ст. 172-6 КУоАП), из которых наиболее распространенным стало несвоевременное представление декларации без уважительных причин. Еще 25% дел в указанный период касались конфликта интересов (ст. 172-7 КУоАП). Наименьшее же количество дел, которые поступали на рассмотрение судов, касалось непринятия мер по предотвращению коррупции (ст. 172-9 КУоАП)», — заявили в НАПК.

В ведомстве добавили, что за 11 лет более 32 тыс. лиц были привлечены к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией. Динамика наложения административных взысканий в целом коррелирует с количеством рассмотренных дел: в 2018–2021 годах наблюдался рост, а затем произошло существенное снижение, что связано с приостановлением процесса декларирования после введения в Украине военного положения. В целом более 60% лиц, в отношении которых рассматривались дела, получили основное взыскание в виде штрафа.

НАПК отмечает, что дела чаще всего закрывались по трем причинам:

малозначительность правонарушения;

отсутствие события/состава правонарушения;

истечение сроков наложения административного взыскания.

«В то же время дополнительные взыскания в виде конфискации имущества или денег применялись крайне редко — лишь к 1,5% лиц, привлеченных к ответственности, преимущественно по ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совмещения и совмещения с другими видами деятельности). Еще реже суды лишали лиц права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (только 0,2% случаев из общего массива). Следовательно, несмотря на предусмотренную законодательством обязательность этих санкций, на практике дополнительные взыскания почти не применяются.

Интересно, что в рамках анализа административных правонарушений, связанных с коррупцией, установлено: апелляционные суды пересматривали около 9% решений судов первой инстанции, причем более половины из них оставлены без изменений (52%)», — добавили в НАПК.

