Результаты НСРД нельзя использовать в дисциплинарных производствах против адвокатов — Совет адвокатов

В САУ подчеркнули, что ни одна норма законодательства не предусматривает возможности передачи результатов НСРД, полученных вследствие вмешательства в частное общение, для их использования в дисциплинарном производстве в отношении адвоката.

Материалы негласных следственных (розыскных) действий, полученные путем вмешательства в частное общение, не могут передаваться и использоваться в дисциплинарных производствах в отношении адвокатов. Ведь УПК не позволяет следователю или прокурору использовать их вне рамок уголовного процесса. Соответствующее разъяснение о недопустимости использования материалов НСРД в дисциплинарном производстве в отношении адвоката дала Совет адвокатов Украины во время заседания 12–13 декабря, сообщает НААУ.

РАУ отметила, что этот вопрос приобретает особую актуальность именно с учетом гарантий адвокатской тайны, закрепленных в Конституции и Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Также существуют гарантии тайны корреспонденции, определенные ст. 31 Основного Закона.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу НСРД проводятся исключительно с целью предотвращения совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, если иным способом получить информацию невозможно (ст. 246). При этом информация, полученная вследствие вмешательства в общение, не может быть использована иначе как для решения задач уголовного производства (ст. 14). Информация о частной жизни лица, полученная в порядке, предусмотренном УПК Украины, также не может быть использована иначе как для выполнения задач уголовного производства (ст. 15). Если же в результате проведения НСРД выявлены признаки уголовного правонарушения, которое не расследуется в данном уголовном производстве, то полученная информация может быть использована в другом уголовном производстве только на основании постановления следственного судьи (ст. 257).

«Ни одна норма законодательства не предусматривает возможности передачи результатов НСРД, полученных вследствие вмешательства в частное общение, для их использования в дисциплинарном производстве в отношении адвоката.

В то же время на практике для легализации таких действий используются письменные разрешения следователя или прокурора со ссылкой на ст. 222 УПК», — говорится в заявлении.

НААУ напомнила, что согласно этой статье сведения досудебного расследования могут разглашаться только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают это возможным.

Однако к таким «разрешениям» следует относиться критически, отметила САУ. Ведь ст. 222 УПК не предоставляет следователю или прокурору права передавать результаты НСРД, полученные вследствие вмешательства в частное общение, для их использования в дисциплинарном производстве. Положения этой статьи необходимо толковать в системной связи с другими нормами УПК, которые однозначно запрещают использование результатов НСРД вне рамок уголовного производства.

На основании проведенного анализа САУ разъяснила, что передача результатов НСРД, полученных вследствие вмешательства в частное общение, и их использование в дисциплинарном производстве в отношении адвокатов не имеет надлежащего правового основания в национальном законодательстве Украины.

Использование таких данных в дисциплинарном производстве в отношении адвоката противоречит статье 31 Конституции, а также нарушает право на уважение к частной жизни и корреспонденции, гарантированное ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

С другой стороны, КДКА, если использует материалы НСРД в качестве доказательств, нарушает право лица на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции.

«И если действия адвоката являются настолько постыдными и общественно опасными, что оправдывают вмешательство в право на тайну корреспонденции, адвокат при наличии для этого оснований должен предстать перед судом, уполномоченным законом установить истину в уголовном деле, в надлежащей правовой процедуре», — добавили в сообщении.

