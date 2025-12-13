Пенсия в случае потери кормильца детям военнослужащего — что нужно знать

Право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего, которые находились на его содержании.

Дети военнослужащих, которые погибли или умерли, имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, которые находились на его содержании. Детям пенсия назначается независимо от факта их нахождения на содержании кормильца.

Также право на пенсию в случае потери кормильца имеют, в частности, дети:

старше 18 лет, если они получают образование по дневной форме обучения — до окончания таких учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23 лет;

сироты — до достижения 23 лет независимо от того, обучаются они или нет;

которые являются лицами с инвалидностью — независимо от возраста, если инвалидность установлена до достижения ими 18 лет.

Размер пенсии

Размер пенсии в случае потери кормильца устанавливается в процентах от денежного обеспечения (заработной платы) кормильца.

Если кормилец погиб (умер) вследствие выполнения воинских обязанностей, пенсия назначается в следующих размерах:

на одного ребенка — 70 % денежного обеспечения (заработной платы) кормильца;

на двух и более детей — по 50 % денежного обеспечения (заработной платы) кормильца на каждого ребенка.

Если кормилец умер вследствие несчастного случая, не связанного с выполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30 % его денежного обеспечения на каждого ребенка.

Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, который имеет право на такую пенсию.

К пенсии в случае потери кормильца членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины на основании соответствующего удостоверения устанавливается повышение в размере 25 % прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

В то же время, если сумма пенсии в случае потери кормильца (со всеми надбавками и доплатами) лица, имеющего статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, меньше 7 800 грн, такому лицу начисляется адресная доплата до этого размера.

Если пенсия в случае потери кормильца назначена на двух и более детей, адресная помощь устанавливается в таком размере, чтобы сумма выплат на каждого ребенка составляла 6 100 грн.

Лицам, которые имеют право на получение повышения и/или надбавки к пенсии либо ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии, выплата осуществляется по одному из оснований по выбору лица.

Куда обращаться для оформления пенсии

Если погибший (умерший) кормилец не был пенсионером на момент смерти, сначала необходимо обратиться в уполномоченный орган (подразделение) силовой структуры, где он проходил службу. Именно этот орган отвечает за формирование необходимого пакета документов и передачу их в Пенсионный фонд Украины.

Если кормилец уже получал пенсию (был военным пенсионером), тогда можно обращаться непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Украины либо через веб-портал электронных услуг Фонда.

Заявление о назначении пенсии несовершеннолетним детям кормильца подается их законным представителем (матерью / отцом).

