Как будут отключать свет в Киеве 4 января — обнародовали графики отключений
19:55, 3 января 2026
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 4 января в столице.
В воскресенье, 4 января, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.
