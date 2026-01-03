  1. В Украине

Как будут отключать свет в Киеве 4 января — обнародовали графики отключений

19:55, 3 января 2026
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 4 января в столице.
В воскресенье, 4 января, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

