ВСУ получили на 25% больше специальных бронеавтомобилей в 2025 году – Минобороны

Речь идет о колесных бронеавтомобилях украинского и иностранного производства, часть из которых изготовлена по стандарту MRAP.

В 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25% больше специальных бронированных автомобилей, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, в армию поступили колесные бронеавтомобили различных моделей отечественного и иностранного производства, предназначенные для выполнения широкого спектра задач на поле боя. В частности, техника используется для перевозки личного состава и грузов, огневой поддержки подразделений, а также медицинской эвакуации.

Министр отметил, что работа по дальнейшему обеспечению армии продолжается.

Часть переданных машин изготовлена по схеме MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), которая предусматривает повышенную защиту от мин и засад. Такие бронеавтомобили имеют V-образное днище для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла и конструкцию из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих элементов, в частности колес, шасси и двигателя.

