ЗСУ отримали на 25% більше спеціальних бронеавтомобілів у 2025 році – Міноборони

16:55, 4 січня 2026
Йдеться про колісні бронеавтомобілі українського та іноземного виробництва, частина з яких виготовлена за стандартом MRAP.
ЗСУ отримали на 25% більше спеціальних бронеавтомобілів у 2025 році – Міноборони
У 2025 році Збройні Сили України отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів, ніж торік. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, до війська надійшли колісні бронеавтомобілі різних моделей вітчизняного та іноземного виробництва, призначені для виконання широкого спектра завдань на полі бою. Зокрема, техніка використовується для перевезення особового складу і вантажів, вогневої підтримки підрозділів, а також медичної евакуації.

Міністр зазначив, що робота з подальшого забезпечення армії триває.

Частина переданих машин виготовлена за схемою MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), яка передбачає підвищений захист від мін і засідок. Такі бронеавтомобілі мають V-подібне днище для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла та конструкцію з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих елементів, зокрема коліс, шасі та двигуна.

ЗСУ Міноборони

Судово-юридична газета

