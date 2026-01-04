В ближайшее время будут назначены новые руководители ОВА в пяти областях — Зеленский

Фамилии новых руководителей ОВА объявят после завершения формальных процедур по подготовке назначений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену руководителей областных администраций в пяти областях.

4 января Глава государства сообщил, что сегодня провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций.

«Разговоры были содержательными. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям. В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Благодарю руководителей, которые работали на соответствующих должностях. Фамилии новых руководителей — после завершения формальных процедур по подготовке назначений», — сказал он.

Зеленский отметил, что ключевым моментом является усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.

«Каждая наша область, все наши города и общины должны быть плечом к плечу в защите всей Украины», — добавил Президент.

