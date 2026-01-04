  1. В Украине

В ближайшее время будут назначены новые руководители ОВА в пяти областях — Зеленский

17:52, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фамилии новых руководителей ОВА объявят после завершения формальных процедур по подготовке назначений.
В ближайшее время будут назначены новые руководители ОВА в пяти областях — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену руководителей областных администраций в пяти областях.

4 января Глава государства сообщил, что сегодня провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций.

«Разговоры были содержательными. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям. В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Благодарю руководителей, которые работали на соответствующих должностях. Фамилии новых руководителей — после завершения формальных процедур по подготовке назначений», — сказал он.

Зеленский отметил, что ключевым моментом является усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.

«Каждая наша область, все наши города и общины должны быть плечом к плечу в защите всей Украины», — добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]