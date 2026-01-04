Невдовзі будуть призначені нові керівники ОВА у п’яти областях, — Зеленський

Прізвища нових очільників ОВА оголосять по завершенню формальних процедур із підготовки призначень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни керівників обласних адміністрацій в п’яти областях.

4 січня Глава держави повідомив, що провів сьогодні співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій.

«Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям. Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область. Дякую керівникам, які працювали на відповідних посадах. Прізвища нових очільників – по завершенню формальних процедур із підготовки призначень», - сказав він.

Зеленський зазначив, що ключовим моментом є посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують.

«Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України», - додав Президент.

