В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей: фото

На Днепроводской улице в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей, движение в направлении Вышгорода затруднено.

Фото: Патрульная полиция

В Киеве на улице Днепроводской произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей. Об этом сообщила патрульная полиция столицы.

По информации правоохранителей, в результате ДТП движение транспорта в направлении Вышгорода существенно затруднено. На месте аварии работают патрульные, которые организовали объезд по встречной полосе.

Водителей просят учитывать ситуацию на дороге, планировать маршруты с учетом ограничений и соблюдать правила дорожного движения.

