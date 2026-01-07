В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 13 автомобилей: фото
10:50, 7 января 2026
На Днепроводской улице в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей, движение в направлении Вышгорода затруднено.
Фото: Патрульная полиция
В Киеве на улице Днепроводской произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей. Об этом сообщила патрульная полиция столицы.
По информации правоохранителей, в результате ДТП движение транспорта в направлении Вышгорода существенно затруднено. На месте аварии работают патрульные, которые организовали объезд по встречной полосе.
Водителей просят учитывать ситуацию на дороге, планировать маршруты с учетом ограничений и соблюдать правила дорожного движения.
