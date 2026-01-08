Дело об установлении отцовства возвращено в апелляцию: ВС указал на роль суда при назначении ДНК-экспертизы

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Фото: Medical genetic center MAMA PAPA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд разъяснил, кто и каким образом должен действовать в делах об установлении отцовства, когда мать с ребенком уклоняются от проведения ДНК-экспертизы, а также на ком лежит обязанность уведомлять стороны о назначении такой экспертизы.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу об установлении отцовства и исключении из актовой записи о рождении сведений об отце.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что неоднократно назначенная по делу соответствующая экспертиза не была проведена, поскольку ответчица с малолетним сыном не являлись в экспертное учреждение для отбора биологических образцов.

Апелляционный суд отказал в назначении молекулярно-генетической экспертизы, указав, что дело находится в апелляции с июля 2024 года, предыдущие экспертизы не были проведены из-за неявки ответчицы с ребенком, а истец не обеспечил уведомление ответчика. Суд подчеркнул, что при назначении экспертизы по ходатайству одной из сторон именно она обязана принимать надлежащие меры для ее проведения.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно указав, что полученная в ходе судебного разбирательства информация не позволяет установить фактическое место проживания / пребывания ответчика и ребенка, а направление корреспонденции по адресу, указанному истцом, в большинстве случаев возвращается в суд с отметкой «за отсутствием адресата по указанному адресу», что свидетельствует о том, что ответчик не владеет информацией о рассмотрении данного дела, а также о вынесенных определениях о назначении экспертизы.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил постановление и определение этого суда и передал дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

По общему правилу сбор доказательств в гражданских делах не является обязанностью суда, однако процессуальный закон предусматривает исключения из этого правила, в частности, суд имеет право собирать доказательства, относящиеся к предмету спора, по собственной инициативе в случаях, когда это необходимо для защиты малолетних или несовершеннолетних лиц.

Поскольку именно на суд возложена обязанность уведомлять участников дела о рассмотрении дела и о назначении судом экспертизы, суд с учетом имеющейся в его распоряжении информации, в том числе предоставленной истцом, а также полученной дополнительно, должен принять меры для уведомления ответчиков о судебном рассмотрении дела и о назначении экспертизы в случае вынесения соответствующего определения.

Постановление Верховного Суда по делу № 694/2322/22 (производство № 61-6089св25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.