Украина получит $400 млн помощи от Норвегии

Министр МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о новом пакете поддержки Украины в $400 млн

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Норвегия объявила о новом пакете финансовой поддержки Украины на сумму $400 млн. Половина средств будет направлена на обеспечение критических потребностей в зимний период, остальная часть — на поддержку государственного бюджета.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

По словам Эйде, $200 млн будет использовано для закупки газа и восстановления энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильную работу систем отопления и электроснабжения зимой.

Еще $200 млн Норвегия направит на поддержку украинского бюджета, что позволит государству выполнять ключевые социальные и экономические обязательства в условиях войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.