Украина получит $400 млн помощи от Норвегии
Норвегия объявила о новом пакете финансовой поддержки Украины на сумму $400 млн. Половина средств будет направлена на обеспечение критических потребностей в зимний период, остальная часть — на поддержку государственного бюджета.
Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.
По словам Эйде, $200 млн будет использовано для закупки газа и восстановления энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильную работу систем отопления и электроснабжения зимой.
Еще $200 млн Норвегия направит на поддержку украинского бюджета, что позволит государству выполнять ключевые социальные и экономические обязательства в условиях войны.
