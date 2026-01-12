Україна отримає $400 млн допомоги від Норвегії

Міністр МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про новий пакет підтримки України у $400 млн

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Норвегія оголосила про новий пакет фінансової підтримки України на суму $400 мілн. Половину коштів спрямують на забезпечення критичних потреб у зимовий період, решту — на підтримку державного бюджету.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві.

За словами Ейде, $200 млн буде використано для закупівлі газу та відновлення енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити стабільну роботу систем опалення та електропостачання взимку.

Ще $200 млн Норвегія спрямує на підтримку українського бюджету, що дозволить державі виконувати ключові соціальні та економічні зобов’язання в умовах війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.