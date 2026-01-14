  1. В Украине

Сапфира, Эмилия, Рагнар и Давид — как украинцы называли детей во II полугодии 2025 года

07:54, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Названы имена, которые украинцы выбирали для малышей в 2025 году.
Сапфира, Эмилия, Рагнар и Давид — как украинцы называли детей во II полугодии 2025 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во втором полугодии 2025 года родители в Украине продолжали сочетать классические украинские имена с международными и редко употребляемыми вариантами. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Самые распространенные женские имена

В большинстве регионов среди лидеров остаются: София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата, Милана.

Самые распространенные мужские имена

Чаще всего мальчиков называли: Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Давид.

Региональные особенности

В разных частях страны наблюдаются собственные именные тенденции. Так, в западных областях чаще выбирают имена Соломия, Юстина, Ульяна, София, а среди мужских — Марко, Демьян, Матвей.

В центральных и южных регионах популярными остаются Милана, Ева, София, Мария, Злата, среди мальчиков — Артем, Владислав, Богдан, Дмитрий.

В восточных областях родители чаще отдают предпочтение именам София, Полина, Ева, Злата, а также Артем, Марк, Матвей, Тимофей, что свидетельствует о сохранении общенациональных именных трендов.

В крупных городах все чаще выбирают короткие и международные имена — Мия, Эмма, Лия, Николь, Тео, Леон, Лукас, Марк, которые легко произносятся на разных языках.

Редко употребляемые имена

Наряду с популярными именами родители все чаще дают детям уникальные имена. Среди редко употребляемых во II полугодии 2025 года зафиксированы, в частности:

женские: Авиелла, Теона, Сапфира, Ренесми, Ноэма, Ясмина, Киара;

мужские: Эней, Тео, Один, Рагнар, Авенир, Сайлас, Златан. Такие имена встречались единично, однако именно они формируют яркую картину современных именных предпочтений в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]