Сапфира, Эмилия, Рагнар и Давид — как украинцы называли детей во II полугодии 2025 года

Названы имена, которые украинцы выбирали для малышей в 2025 году.

Во втором полугодии 2025 года родители в Украине продолжали сочетать классические украинские имена с международными и редко употребляемыми вариантами. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Самые распространенные женские имена

В большинстве регионов среди лидеров остаются: София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата, Милана.

Самые распространенные мужские имена

Чаще всего мальчиков называли: Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Давид.

Региональные особенности

В разных частях страны наблюдаются собственные именные тенденции. Так, в западных областях чаще выбирают имена Соломия, Юстина, Ульяна, София, а среди мужских — Марко, Демьян, Матвей.

В центральных и южных регионах популярными остаются Милана, Ева, София, Мария, Злата, среди мальчиков — Артем, Владислав, Богдан, Дмитрий.

В восточных областях родители чаще отдают предпочтение именам София, Полина, Ева, Злата, а также Артем, Марк, Матвей, Тимофей, что свидетельствует о сохранении общенациональных именных трендов.

В крупных городах все чаще выбирают короткие и международные имена — Мия, Эмма, Лия, Николь, Тео, Леон, Лукас, Марк, которые легко произносятся на разных языках.

Редко употребляемые имена

Наряду с популярными именами родители все чаще дают детям уникальные имена. Среди редко употребляемых во II полугодии 2025 года зафиксированы, в частности:

женские: Авиелла, Теона, Сапфира, Ренесми, Ноэма, Ясмина, Киара;

мужские: Эней, Тео, Один, Рагнар, Авенир, Сайлас, Златан. Такие имена встречались единично, однако именно они формируют яркую картину современных именных предпочтений в Украине.

