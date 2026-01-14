Сапфира, Эмилия, Рагнар и Давид — как украинцы называли детей во II полугодии 2025 года
Во втором полугодии 2025 года родители в Украине продолжали сочетать классические украинские имена с международными и редко употребляемыми вариантами. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Самые распространенные женские имена
В большинстве регионов среди лидеров остаются: София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата, Милана.
Самые распространенные мужские имена
Чаще всего мальчиков называли: Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Давид.
Региональные особенности
В разных частях страны наблюдаются собственные именные тенденции. Так, в западных областях чаще выбирают имена Соломия, Юстина, Ульяна, София, а среди мужских — Марко, Демьян, Матвей.
В центральных и южных регионах популярными остаются Милана, Ева, София, Мария, Злата, среди мальчиков — Артем, Владислав, Богдан, Дмитрий.
В восточных областях родители чаще отдают предпочтение именам София, Полина, Ева, Злата, а также Артем, Марк, Матвей, Тимофей, что свидетельствует о сохранении общенациональных именных трендов.
В крупных городах все чаще выбирают короткие и международные имена — Мия, Эмма, Лия, Николь, Тео, Леон, Лукас, Марк, которые легко произносятся на разных языках.
Редко употребляемые имена
Наряду с популярными именами родители все чаще дают детям уникальные имена. Среди редко употребляемых во II полугодии 2025 года зафиксированы, в частности:
женские: Авиелла, Теона, Сапфира, Ренесми, Ноэма, Ясмина, Киара;
мужские: Эней, Тео, Один, Рагнар, Авенир, Сайлас, Златан. Такие имена встречались единично, однако именно они формируют яркую картину современных именных предпочтений в Украине.
