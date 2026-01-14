  1. В Украине

НАБУ и САП сообщили лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о подозрении

11:12, 14 января 2026
НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.
Фото: Getty Images
НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

В официальных сообщениях правоохранительных органов имя подозреваемой не называется. В то же время из ранее обнародованной информации и публичных заявлений следует, что речь идет о лидере фракции Юлии Тимошенко, которая накануне сообщала о проведении обысков в офисе «Батьківщини».

По данным НАБУ, после выявления в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды отдельными народными депутатами за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с рядом депутатов. Целью, по версии следствия, было внедрение системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Как отмечают в НАБУ, речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве, рассчитанном на длительный период, с выплатами авансом. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях — относительно воздержания или неучастия в голосовании.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

НАБУ Верховная Рада Украины САП подозреваемый

