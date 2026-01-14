  1. В Украине

Прокуратура требует вернуть государству Октябрьский дворец в Киеве

19:52, 14 января 2026
Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возвращении здания в государственную собственность в лице Фонда государственного имущества Украины.
Фото: Общественное/Александр Сова
Киевская городская прокуратура сообщила, что обратилась в суд с иском о возвращении в государственную собственность памятника национального значения — здания Международного центра культуры и искусств в Киеве, известного как бывший Октябрьский дворец.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет об объекте культурного наследия, который в последние годы используется как один из главных концертных залов страны. Здание было построено в 1838–1842 годах по проекту архитектора Викентия Беретти как корпус Киевского института благородных девиц. В разные периоды там размещались государственные учреждения.

В 1979 году сооружение получило статус памятника национального значения. Оно также включено в Закон Украины «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», а значит Октябрьский дворец может находиться исключительно в государственной собственности.

Законодательный запрет на приватизацию указанного памятника действует и в настоящее время.

Несмотря на это, по данным прокуратуры, Федерация профессиональных союзов Украины зарегистрировала за собой право собственности на здание. Кроме того, в ведомстве отметили, что, несмотря на особый охранный статус сооружения, Федерация профессиональных союзов Украины не принимала мер по сохранению объекта. Так, охранный договор на памятник был заключен лишь в 2025 году во исполнение решения суда, принятого по иску прокурора.

В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возвращении здания в государственную собственность в лице Фонда государственного имущества Украины.

Суд уже открыл производство по делу и назначил его к рассмотрению.

